Zdroj: Oppo

To nej z uplynulého týdne #31 – MiniPodcast, OnePlus, malware a další

MiniPodcast 15 – ZenFone, chystané Apple Watch a stav Spotify

Již delší dobu vychází náš podcast Pod Zlatou Lampou, který vychází v jednou za dva nebo tři týdny. Rozhodli jsme se, že mezičas vyplníme novým formátem, který jsme nazvali MiniPodcast. V něm se chceme zaměřovat na novinky z poslední doby, které nás zaujaly nebo nějak oslovily. [pokračování článku]

OnePlus Nord Buds CE jsou nová levnější bezdrátová sluchátka

V dubnu jsme se dočkali nových bezdrátových sluchátek od OnePlus, které nesou označení Nord Buds. Dnes zde máme OnePlus Nord Buds CE, ale ačkoliv by se mohlo zdát, že jde o nějakou lehce upravenou verzi, tak ve skutečnosti se jedná o odlišný model, což se týká i designu. [pokračování článku]

Samsung oznámil funkci Režim opravy, uchrání vaše data

Zabezpečení mobilních telefonů se zvyšuje každým rokem. Dnes je již běžné používat biometrické ověření a také pokročilejší softwarové ochrany. To je vše pěkné, ale v případě zaslání mobilního telefonu do servisu, tak jste měli jen dvě možnosti. Uvést mobil do továrního nastavení, s čímž souvisí zálohování, obnovování a další úkony. Případně musíte poskytnou heslo servisu, aby ověřili funkcionalitu. Právě proto Samsung vytvořil funkci Režim opravy. [pokračování článku]

Android 12 – které mobily mají dostupnou aktualizaci

Letos jsme se dočkali poměrně zvláštního uvedení nové verze systému Android. První zamířil do AOSP, tedy pro všechny výrobce. Běžné bylo, že v daný moment jsou ihned poslány aktualizace na smartphony Google Pixel, ale museli jsme si počkat na uvedení nových modelů Pixel 6. Google tak odstartoval pomyslný závod, kdo doručí aktualizaci na Android 12 rychleji. [pokračování článku]

Google mění podmínky pro Android aplikace, možná některé zmizí z Obchodu Play

Google občas změní podmínky pro vývojáře aplikací, přičemž někdy jsou platné jen pro nové aktualizace, jindy postihnou všechny aplikace. Vývojáři následně mají minimálně 30 dnů na nápravu, ale i zde dělá Google ústupky a prodlužuje lhůtu dle potřeb. Nedávno došlo na změnu podmínek, což může mít vliv na existenci aplikací, zejména těch starších, o které se vývojáři již nestarají z různých důvodů. [pokračování článku]

OnePlus 10T 5G láká na 150W nabíjení a 16 GB RAM, chybí však slavný alert slider

OnePlus se rozhodl odložit představení chytrého telefonu OnePlus Ace, který je považován za OnePlus 10T 5G ale v čínské verzi. Neodbyl však představení právě OnePlus 10T 5G, který vrací společnost zpět do původních kolejí, kdy po představení vlajkové lodi v první polovině roku, přidala do svého portfolia v druhé polovině roku lehce vylepšený model top model. Nově se pyšní výrazně vyšší operační pamětí, která skýtá 16 GB. Bohužel se firma odvrátila od proslulého alert slideru, kterým lze snadno měnit zvukové režimy na zařízení. Při představení zařízení však přislíbila, že u následujících modelů se k němu chce vrátit. [pokračování článku]

Komunikační síť Munipolis nově mluví také ukrajinsky. Pomůže s integrací nově příchozích domácností

Tisíce ukrajinských domácností mají významný dopad na chod Česka a jejich úspěšná integrace se neobejde bez schopnosti s nimi efektivně komunikovat. Přesto na naprostou většinu z nich stát nemá v ucelené formě základní kontaktní údaje. Změnit to chce komunikační síť Munipolis, která nově pomůže obcím s registrací příchozích ukrajinských domácností a monitoringem jejich potřeb. Pilotní projekt nyní realizuje s Prahou 7. [pokračování článku]

Xiaomi vydalo vlastní AR brýle Mijia Glasses Camera

Brýle pro rozšířenou realitu se opět stávají středem pozornosti a společnost Xiaomi přináší vlastní řešení s názvem Mijia Glasses Camera. První koncept jsme poznali již v loňském roce, ale až nyní míří za běžnými spotřebiteli do volného prodeje. Tímto krokem čínský výrobce rozhodně zamíchá kartami, protože kalifornský Apple by měl také zanedlouho ukázat vlastní zařízení. [pokračování článku]

Facebook je zdrojem reklam na aplikace obsahující nebezpečný malware

Bezpečnostní experti odhalili, že sociální síť Facebook je zdrojem velkého množství potenciálně nebezpečných aplikací obsahujících malware. [pokračování článku]

Oppo představilo očekávanou novinku Reno8 Z 5G

V pořadí 8. generace řady Reno se rozrůstá o další přírůstek, kterému společnost Oppo dala jméno Reno8 Z 5G. Designové zpracování víceméně přebírá od ostatních zástupců v sérii. Hlavní změny se udály až ve vnitřní částí zařízení. Telefon v současné době bude více než týden pobývat v předprodeji, kde zřejmě už od začátku sklidí úspěch. [pokračování článku]

OnePlus začíná prodávat Nord N20 SE v Číně

Společnost OnePlus na prodejní pulty v Číně vypouští nový model Nord N20 SE a rozhodně bude patřit mezi nejlevnější zařízení. To ostatně dokazuje jednoduché zpracování nebo spíše průměrná výbava, kterou reprezentuje základní procesor od MediaTeku. Oficiální prodej startuje až od pátku 12. srpna za přijatelnou cenu okolo 4 600 Kč. [pokračování článku]

iQOO 9T je další novinka mířící do vyšší střední třídy

Jako mnoho jiných společností, i Vivo má svou vlastní subznačku, v rámci které se snaží uvádět mobily na trh. V tomto týdnu jsme se dočkali novinky iQOO 9T, která by se dala zařadit do vyšší střední třídy. [pokračování článku]

Amazfit představuje nové hodinky Bip 3, vynikají ultra velikým displejem

Značku Amazfit asi není nutné příliš představovat. Jedná se o jednoho z předních výrobců chytrých nositelných zařízení. Nyní představuje svůj nový přírůstek do svého portfolia – chytré hodinky Bip 3. [pokračování článku]

Předchozí týden: To nej z uplynulého týdne #30 – nové mobily, podcast a služby



Domů » Články » To nej z uplynulého týdne #31 – MiniPodcast, OnePlus, malware a další

reklama reklama