Motorola Razr 2022 oficiálně představena, konkurent pro Galaxy Z Flip4

Motorola Razr 2022; Zdroj: Motorola

Motorola je jeden z mála výrobců, kteří přinesli na trh komerční zařízení s ohebným displejem. První model této firmy se jmenoval Razr a odkazoval na legendární mobil, kterému se hodně podobal. Bohužel jsme se nedočkali nějaké normální evoluce a na skutečný top model jsme si museli počkat. Dnes zde máme novinku Motorola Razr 2022 a hned na první pohled je patrné, že nejde jen o vylepšení specifikací.

Konečně top model

Hned je patrné, že u tohoto modelu chybí ikonická brada při rozevřeném stavu. Forma se chlubí, že se zapracovalo na celé konstrukci a i na samotném mechanismu ohýbání. Zatímco původní model by se dal svými běžnými specifikacemi zařadit do střední třídy, tak tato novinka míří do nejvyšších příček.

Základem Motorola Razr 2022 je zde například Snapdragon 8+ Gen 1 a hlavní displej má 144Hz frekvenci. Kapacita baterie je 3500 mAh a podporuje 33W technologii nabíjení. Bohužel jsme se nedočkali bezdrátové technologie. I po fotografické stránce se jedná o slušně vybavený smartphone. Hlavní 50MPx snímač má optickou stabilizaci obrazu.

Samotná čtečka otisků prstů je na boku zařízení a mobil je vybaven i stereo reproduktory. Bonusem navíc je i lehká ochrana proti potřísnění vodou. Dá se říci, že se jedná o přímého konkurenta pro novinku Galaxy Z Flip4. Bohužel Motorola Razr 2022 je zatím uvedena jen pro čínský trh, kde základní model má nastavenou cenu na 5 999 juanů, což je v přepočtu přibližně 20 900 Kč. Můžeme jen odhadovat, že česká cena by se mohla pohybovat kolem 27 000 Kč. Za tu samou se nabízí právě model od Samsungu.

Specifikace Motorola Razr 2022

displeje: vnitřní – 6,7 palců, 2400 x 1080 pixelů, POLED, 144 Hz vnější – 2,7 palců, 800 x 573 pixelů, POLED

procesor: Snapdragon 8+ Gen 1

RAM: 8/12 GB LPDDR5

úložiště: 128/256/512 GB UFS 3.1

Android 12

Foťáky: zadní – 50 MPx, OIS 13 MPx, ultra širokoúhlý + makro přední – 32 MPx

stereo

čtečka otisků prstů

5G, WiFi 6E, GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, AGPS, LTEPP, SUPL, NFC

rozměry: 166,99 x 79,79 x 7,62 mm; 200 gramů

baterie: 3500 mAh + 33W

Zdroj: gizmochina.com



