Xiaomi MIX Fold 2 je další ohebná novinka

Xiaomi MIX Fold 2; Zdroj: Xiaomi

Tento týden zřejmě patří ohebným zařízením. Dočkali jsme se představení novinek od Samsungu a dnes také od Motoroly. Dnes navíc zde máme další ohebnou novinku v podobě Xiaomi MIX Fold 2.

Xiaomi MIX Fold 2

Dalo by se říci, že se jedná o konkurenci pro Samsung Galaxy Z Fold4. Kromě specifikací zde bude hlavní roli hrát právě cena. Zatímco model od Samsungu překonává hranici 40 tisíc korun, tak Xiaomi MIX Fold 2 v základní variantě přijde na 8 999 juanů, což je v přepočtu přibližně 31 430 Kč. Pakliže se dostane do Evropy a případně do Česka, očekáváme, že cena bude kolem 40 900 Kč. Bude se tak jednat o levnější zařízení, ale na druhou stranu zde není bezdrátové nabíjení nebo odolnost vůči vodě.

Po všech ostatních stránkách se jedná o top model poháněný procesorem Snapdragon 8+ Gen 1. Všechny verze mají 12 GB operační paměti a nejvybavenější varianta nabízí 1TB úložiště. I v tomto případě se Xiaomi soustředilo na vylepšení samotného ohebného mechanismu, ale zde záleží spíše na dlouhodobém používání, jestli obstojí.

Všemu dodává energii baterie o kapacitě 4500 mAh s podporou 67W nabíjení. Vnitřní displej je nenarušený a ani nemá integrovanou kameru. Jen přední strana disponuje foťákem a samozřejmě zadní, kde dominuje 50MPx snímač s optickou stabilizací obrazu.

Dalo by se říci, že si Xiaomi nechalo záležet na displejích, jelikož se nabízí jasné panely se 120Hz obnovovací frekvencí. Samozřejmě nechybí stereo reproduktory a také infra senzor. Čtečka otisků prstů je umístěna na boční straně. Celkově se tak jedná o alternativu k modelu od Samungu. Cenově vyhrává Xiaomi, výbavou spíše zaujme Samsung.

Specifikace

displeje: vnitřní – 8,02 palců, 2160 x 1914 pixelů (2K+), Eco² OLED, 120Hz, až 1400 nitů, HDR10 +, Dolby Vision přední – 6,56 palců, 2520 x 1080 pixelů (Full HD+), Samsung E5 AMOLED, 21:9, 120Hz, až 1300 nitů, HDR10+, Dolby Vision, Corning Gorilla Glass Victus

procesor: Snapdragon 8 Gen+ 1

12GB LPPDDR5 6400Mbps RAM

úložiště: 256/512 GB nebo 1 TB UFS 3.1

Dual SIM (nano + nano)

Android 12 + MIUI 13

Foťáky: zadní – 50 MPx, f/1.8, OIS 13 MPx, 123° 8 MPx, 2x zoom přední – 20 MPx

čtečka otisků prstů na straně

USB Type-C audio, Hi-Res audio, stereo, Dolby Atmos

rozměry: složený: 161,6 × 73,9 × 11,2 mm; 262 gramů rozložený: 161,6 × 144,7 x 5,4 mm

5G SA/NSA, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 6E 802.11 ax, Bluetooth 5.2, GPS (L1 + L5), NavIC, USB Type-C, NFC

baterie: 4500 mAh + 67W

Zdroj: fonearena.com



