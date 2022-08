Nová funkce pro WhatsApp v přípravě, administrátoři skupin získají nástroj pro schvalování členů

Zdroj: Dotekománie

WhatsApp v poslední době pracuje na vylepšení zabezpečení své aplikace. Nedávno představil tři nové funkce, které by měly ještě více posílit bezpečí uživatelů, kteří využívají tuto komunikační službu.

Nová funkce WhatsaApp pro administrátory skupin

Mezi tyto tři novinky patří možnost opustit skupinu bez toho, aniž by to aplikace dala na vědomí ostatním. Další užitečnou novinkou by měla být možnost určit, kdo nás uvidí online a poslední je funkce zabraňující pořízení snímku obrazovky v aplikaci. Všechny tyto funkce jsou ve fázi testování. Další z novinek, které WhatsApp testuje je nástroj pro administrátory skupin,. Ti by mohli nově mít možnost zapnout, nebo vypnout funkci pro schvalování nových členů.

Pokud bude pro skupinu tato funkce aktivovaná, každý člen, který se bude chtít připojit ke skupině, bude muset být nejprve schválen administrátorem. Novinka je testována ve verzi aplikace 2.22.18.10. O tom, zdali bude tato funkce aktivované, či nikoliv, bude informován i samotný uživatel, který se bude chtít ke skupině připojit. V aplikaci pravděpodobně vznikne nová sekce, která bude sloužit pro schvalování a administraci nových členů.

