To nej z uplynulého týdne #20 – podcast, iOS 15.5, Google Pay a další

Netflix míří do živých přenosů

V poslední době se Netflix hodně zaměřil na mobilní hry pro své odběratele. Jde spíše o bonus navíc než o primární funkci. Možná se jednou dočkáme podobných ambicí jako u Google Stadia nebo jiných streamovací herní služeb, ale zatím se nic takového neděje. Netflix ale musí bojovat s konkurencí, a proto pracuje na nových možnostech. Jednou z nich bude zřejmě streamování. [pokračování článku]

Honor X7 nově k dispozici v Česku

Dva měsíce po uvedení Honor uvádí na český trh model Honor X7. Ten je dostupný v černé a stříbrné barvě za doporučenou cenu 4 490 Kč. Jde ale o akční cenu. Není známo, do kdy bude dostupná. Standardní cena je 4 990 Kč. [pokračování článku]

Podcast #42 – Jak vybrat mobil

Dneska si povíme něco o tom, jak vybrat nový mobilní telefon. Probereme volbu systému, cenové kategorie, na co si dát při výběru pozor a nebudou chybět ani naše tipy a triky. [pokračování článku]

Apple vydal iOS 15.5, už můžete stahovat

Apple již co nevidět představí iOS 16, přičemž se spekuluje, že první beta nabere zpoždění, jelikož Apple má řešit stabilitu u první beta verze. Zatím si ale můžete stáhnout finální stabilní verzi iOS 15.5. [pokračování článku]

Avast: Kyberválka mezi Ruskem a Ukrajinou ovládla hrozby v 1. čtvrtletí roku

Avast, který je globálním lídrem v oblasti digitální bezpečnosti a ochrany soukromí, zveřejnil svou zprávu o hrozbách za 1. čtvrtletí 2022, která odhaluje kybernetické hrozby související s válkou mezi Ruskem a Ukrajinou. Nejnovější zpráva se zabývá proruskou skupinou pokročilých trvalých hrozeb (APT), Gamaredon, která útočí na uživatele na Ukrajině. Popisuje nástroje k zahlcovacím útokům (DDoS), které tito útočníci cíleně používají proti ruským webům a také ransomwarové útoky zaměřené na ukrajinské firmy. Kromě toho válka ve fyzickém prostoru ovlivnila i kybergangy, což způsobilo mírný pokles ransomwaru a dočasné ukončení činnosti nástroje pro krádež informací Raccoon Stealer. [pokračování článku]

Apple zavádí automatické navýšení ceny předplatného u aplikací a služeb

V poslední době se čím dál více stává trendem, že aplikace pro mobilní telefony spíše nasazují model předplatného. V rámci něho máte k dispozici služby nebo funkce jen dokud si platíte nějakou měsíční částku. Apple udělal změnu, která dovoluje navýšení ceny předplatného bez interakce samotného uživatele, ale jsou zde určité podmínky. [pokračování článku]

OnePlus Ace Racing Edition je další novinka

Teprve nedávno jsme se dočkali novinky OnePlus Ace, která dostala hned druhé označení jako OnePlus 10R. Nějakou dobu se spekulovalo o další variantě a dnes jsme se dočkali modelu OnePlus Ace Racing Edition, který by mohl být uveden ve světě pod označením OnePlus 10R Lite. [pokračování článku]

Google nabídne lepší zobrazení platebních karet v Google Pay

Již brzy Google nabídne virtuální platební karty, aby uživatelé nemuseli zadávat do platebních portálů údaje své skutečné karty. Díky tomu se zlepší zabezpečení a omezí se zneužívání. S platebními kartami má ale i jiné plány. Konkrétně se dočkáme zobrazování užitečnějších informací. [pokračování článku]

Vodafone ukončil prodej GPS lokátoru

V lednu tohoto roku mobilní operátor Vodafone přidal do své nabídky v Česku GPS lokátor Curb, jehož cena byla takřka 1200 Kč a měsíční poplatek byl stanoven na 69 Kč. Využívá mobilní síť k odesílání dat o své poloze, ale také umí pracovat s Bluetooth. V ceně je možnost sledování i v rámci celé EU. Jak jsme se ale dozvěděli, tento malý lokátor se přestává prodávat. [pokračování článku]

První 5G obal pro mobil představen, je určen pro Huawei P50 Pro

Huawei se dostal do problémů kvůli sankcím ze strany USA, což mělo dopad na zastavení spolupráce s mnohými společnostmi. Díky nejrůznějším licencím může Huawei do jisté míry vyrábět mobily, ale nemají k dispozici Google služby a aplikace a také nejsou vybaveny podporou sítí páté generace. Firma ale asi našla řešení v podobě 5G obalu. [pokračování článku]

Vivo uvedlo dvojici sluchátek TWS 2 ANC a TWS 2e

Před několika dny čínská společnost vivo světu ukázala své nové top modely X80 a X80 Pro, které toho mají hodně co nabídnout, díky čemuž na sebe strhli také veškerou pozornost. Společně s dvojicí smartphonů výrobce ale také oznámil dostupnost svých bezdrátových sluchátek TWS 2 (ANC) a TWS 2e na indickém trhu. Na celé události by nebylo nic zvláštního, až na fakt, že se jedná o téměř rok stará sluchátka, která se do Indie dostávají až nyní. [pokračování článku]

Společnost Sony představuje nový model sluchátek řady LinkBuds a LinkBuds S

Společnost Sony představuje nový model sluchátek řady LinkBuds a LinkBuds S, která přináší novou dimenzi v oblasti sluchátek. Sluchátka přináší nový zvukový zážitek díky inovativním technologiím snímání Sony a spolupráci s chytrými asistenty. [pokračování článku]

OnePlus Nord 2T je novinka s 80W nabíjením

Není to tak dávno, co OnePlus představilo model CE 2 Lite se 120Hz displejem. Dnes zde máme další přírůstek v podobě modelu OnePlus Nord 2. [pokračování článku]

Android 12 – které mobily mají dostupnou aktualizaci

Letos jsme se dočkali poměrně zvláštního uvedení nové verze systému Android. První zamířil do AOSP, tedy pro všechny výrobce. Běžné bylo, že v daný moment jsou ihned poslány aktualizace na smartphony Google Pixel, ale museli jsme si počkat na uvedení nových modelů Pixel 6. Google tak odstartoval pomyslný závod, kdo doručí aktualizaci na Android 12 rychleji. [pokračování článku]

Huawei Watch GT 3 Pro jsou luxusnější hodinky

Několik týdnů od uvedení hodinek Huawei Watch GT 3 Pro jsme se dočkali oznámení dostupnosti na českém trhu. Oficiální prodej je již zahájen [pokračování článku]

Youtube Music konečně podporuje streamování na hodinkách

Google měl velké resty s vydáním služby Youtube Music. Například chyběla aplikace pro chytré hodinky, které jsme se nakonec dočkali. Bohužel nabízela jen stažení hudby do hodinek, nikoliv přímé přehrávání, tedy streamování. To se nyní mění a Google přidává funkci, která měla být součástí od začátku. [pokračování článku]

Qualcomm představil Snapdragon 8+ Gen 1 a Snapdragon 7 Gen 1

Qualcomm představil před nějakou dobou mobilní procesor Snapdragon 8 Gen 1, který přinesl také nové značení pro modely pro mobilní telefony. Dnes jsme se dočkali uvedení Snapdragon 8+ Gen 1 a také Snapdragon 7 Gen 1. [pokračování článku]

Výzkum ukázal, že chytrá nositelná zařízení, včetně Apple Watch, sledují nespolehlivě spotřebu kalorií

Podle výzkumu, který byl proveden na začátku tohoto roku a který hodnotil to, jak užitečná a přesná jsou chytrá nositelná zařízení, vyšlo najevo, že ne všechna měření jsou přesná a podávají relevantní výstupní data. [pokračování článku]

Huawei S-TAG je nový doplněk pro sportovně naladěné uživatele

Huawei od uvalení sankcí se hodně soustředil na nositelnou elektroniku, zejména tedy bezdrátová sluchátka a chytré hodinky či náramky. Například nedávno se objevily Watch GT3 Pro a Watch Fit 2. V rámci akce, kde jsme se dočkali globálního představení těchto produktů, došlo i na absolutní novinku v podobě Huawei S-TAG. [pokračování článku]

