Xiaomi Band 7 se představí 24. května [aktualizováno]

Aktualizováno 22. 5.

Od posledních spekulací kolem nového náramku od Xiaomi uběhlo několik týdnů a konečně jsme se dočkali oficiálních informací kolem představení. Xiaomi uvedlo na sociálních sítích, že se Xiaomi Band 7 představí již 24. května v Číně. Dá se očekávat, že nebude dlouho trvat a novinka zamíří na globální trh. V Česku by se mohl objevit v horizontu týdnů.

Původní článek 5. 3.

Populární a cenově nejdostupnější fitness náramek dodává na trh společnost Xiaomi. Poslední verze Mi Band 6 přinesla oproti předchozí generaci větší displej a více typů aktivit, které je možné zaznamenat. Nyní se odhalují první specifikace nástupce Band 7.

Xiaomi Band 7 by měl přinést větší displej a lepší výdrž baterie

Nástupce šestky by měl mít kódové označení L66 a čísla modelů M2129B1 a M2130B1. Podle informací, které přinesl web XDA developers, by měl Band 7 přinést zase o kus větší displej. Pravděpodobně se bude opět jednat o OLED displej s podporou Always On funkce, který by měl přinést rozlišení 192 x 490 pixelů. Aktuální model Mi Band 6 disponuje rozlišením 152 x 486 pixelů. Úniky rovněž naznačují, že by nový model mohl být vybaven vestavěným GPS modulem, nicméně to, zdali tomu tak bude, je prozatím nejasné. Každopádně by již fitness náramek nebyl při sledování aktivity závislý na propojení s telefonem.

Informace rovněž říkají, že by náramek mohl být vybaven funkcí Smart Alarm, která by nás automaticky probudila z lehkého spánku 30 minut před nastaveným budíkem. Náramek by rovněž měl být vybaven funkcí pro úsporu energie, která by tak prodloužila dobu na jedno nabití. Více informací prozatím k dispozici není, samotná společnost Xiaomi zatím o specifikacích mlčí. Vzhledem k tomu, že loňský model byl představen na konci března, se budeme v následujících týdnech dozvídat více.

