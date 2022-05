Netflix míří do živých přenosů

Fotka od Venti Views z Unsplash

V poslední době se Netflix hodně zaměřil na mobilní hry pro své odběratele. Jde spíše o bonus navíc než o primární funkci. Možná se jednou dočkáme podobných ambicí jako u Google Stadia nebo jiných streamovací herní služeb, ale zatím se nic takového neděje. Netflix ale musí bojovat s konkurencí, a proto pracuje na nových možnostech. Jednou z nich bude zřejmě streamování.

Netflix plánuje do konce roku dalších 30 mobilních her

Netflix a živý přenos

Netflix přišel v době, kdy běžné televizní kanály nebyly už dost zajímavé a hodně uživatelů mířilo spíše na internet. Dá se říci, že využil potenciálu a oslovil nemalé publikum. S příchodem velkých filmových studií na pole streamování filmů, seriálů a nejrůznějších show bylo nutné zapracovat na nabídce.

Netflix se spíše soustředil na vlastní tvorbu, ale to zřejmě nestačí. Dle dostupných informací se nyní ve společnosti pracuje na technologii a možnostech živého streamování. Dle dostupných informací je zatím vše v přípravě, ale rozbíhá se vývoj. Není jasné, jestli Netflix použije již existující technologii, nebo si vše vyvine sám.

Hlavním cílem bude nabídnout živé přenosy například z festivalů, předávání cen a podobně. Teoreticky by mohl nabídnout i sportovní utkání. Tak trochu se dá říci, že tentokrát by mohl přímo vstoupit do konkurenčního prostředí běžných televizních kanálů. Je ale otázkou, na jaký typ obsahu se chce společnost zaměřit. Jestli to bude něco konvenčního, nebo se pokusí zariskovat a nabídnout netradiční živé přenosy.

Zdroj: engadget.com

reklama reklama