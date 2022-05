Honor X7 nově k dispozici v Česku [aktualizováno]

Zdroj: Honor

Aktualizováno 16. 5.

Dva měsíce po uvedení Honor uvádí na český trh model Honor X7. Ten je dostupný v černé a stříbrné barvě za doporučenou cenu 4 490 Kč. Jde ale o akční cenu. Není známo, do kdy bude dostupná. Standardní cena je 4 990 Kč.

Honor X8 přichází do Česka [aktualizováno]

Původní článek 28. 3.

Měsíc březen uzavírá třetí novinka z dílny společnosti Honor a opět bude součástí řady X, kam v uplynutých dnech zavítala dvojice modelů s označením X8/X9. Již při letmém pohledu do seznamu výbavy je jasné, že tentokrát jde o základního zástupce zapadající do střední třídy mobilního trhu. To by později měla také potvrdit konečná prodejní cena.

Jen pro nenáročné

Výrobce do čela postavil 6,74palcový IPS LCD panel s HD+ rozlišením, 90Hz frekvencí a tradiční „Waterdrop“ výřez pro 8megapixelovou selfie kamerku. Do vnitřku byl nasazen procesor Snapdragon 680 od Qualcommu, 4GB operační paměť RAM nebo 128GB interní úložiště, které si navíc rozumí s paměťovou microSD kartou díky přítomnému slotu.

Zadní část obsadila celkem čtveřice fotoaparátů v obsazení – hlavní 48MPx, širokoúhlý 5MPx, makro 2MPx, hloubkový 2MPx objektiv. O lehce nadstandardní výdrž se postará 5 000mAh článek baterie, který doprovází technologie rychlého 22,5W nabíjení. Po stránce softwaru je k dispozici operační systém Android 11 pod rozhraním Magic UI 4.2.

Pozornosti neunikne ani boční čtečka otisků prstů, USB-C port, 3,5mm sluchátkový jack nebo funkce dual-SIM. Nakonec na prodejní pulty se dostanou dvě barevné verze (modrá, stříbrná).

