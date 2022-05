Zdroj: Dotekomanie.cz

To nej z uplynulého týdne #19 – iPod, Sonos, EU, Pixel 7

Vodafone mění nabídku předplacených balíčků

V dnešní době je u jakýchkoliv nabídek u mobilních operátorů důležitý jeden parametr, a to kolik dat se nabízí. Například T-Mobile nedávno představil neomezený studentský tarif za 850 Kč. Naopak O2 nabízí neomezená data zdarma na zkoušku. Vždy jde najít nějakou zajímavou nabídku, ale zpravidla ve vyšší cenových hladinách. Tentokrát zde máme novinku od Vodafonu, který se rozhodl navýšit datové balíčky u balíčků k předplaceným kartám. [pokračování článku]

ZTE Axon 40 Pro je nový zástupce vyšší střední třídy

ZTE již představilo Ultra model ZTE Axon 40, který se může chlubit velmi dobrými specifikacemi a hlavně přední kamerou ukrytou v displeji. Ani fotografická výbava není pozadu a může se chlubit slušnou náloží megapixelů. Kromě toho modelu jsme se dočkali také smartphonu ZTE Axon 40 Pro, ale to již není top model. [pokračování článku]

Apple už nebude vyrábět iPod, doprodají se poslední kusy

Apple stál u mnoha technologických revolucí, tedy z pohledu nasazení do komerčního prostoru. Mnozí takto mohou označit iPhone, ale i v hudebním prostoru dokázal Apple nastartovat značné změny. Jeden z jeho populárních produktů je tu s námi v různých variantách již přes 20 let. Apple iPod jde ale už do důchodu. [pokračování článku]

APMS varuje před virem Flubot v Česku, šíří se přes SMS a MMS

Hackeři a nejrůznější podvodníci se snaží z lidí vylákat informace a také jim podvrhnout škodlivou aplikaci. Zkoušejí nejrůznější způsoby šíření, jak přes webové stránky, tak i textovými zprávami. Nyní Asociace Provozovatelů Mobilních Sítí varuje před virem Flubot. [pokračování článku]

Google Pixel 6a oficiálně, výkon stejný jako u top modelu

Nějakou dobu se spekulovalo o nadcházejícím cenově dostupném mobilu od Googlu a dnes jsme se konečně dočkali představení Google Pixel 6a. Dá se říci, že se potvrdily všechny zvěsti, i ty kolem specifikací. [pokračování článku]

Oficiálně: Takto budou vypadat Pixel 7 a Pixel 7 Pro

Google má poněkud zvláštní strategii ohledně představování svých zařízení. Stejně jako v minulosti, i tentokrát jsme se dočkali ochutnávky, jak budou nové smartphony Pixel 7 a Pixel 7 Pro vypadat. [pokračování článku]

Google ukázal Pixel Watch, své první hodinky

Taktika společnosti Google je skutečně trochu netradiční. Dnes jsme se například dozvěděli, jak budou vypadat novinky Pixel 7 a Pixel 7 Pro. Aby toho nebylo málo, Google ukázal také své první chytré hodinky Google Pixel Watch. [pokračování článku]

Pixel Buds Pro jsou nová sluchátka s ANC

Google v rámci své tiskové konference při příležitosti konání vývojářské konference představil nový smartphone, ukázal, na co se těšit a také uvedl nový bezdrátová sluchátka Pixel Buds Pro. [pokračování článku]

Google nabídne virtuální platební karty

Placení mobilním telefonem v obchodech skrze technologii NFC je jednou z nejbezpečnějších možností, jaká se nyní nabízí. Oproti platebním kartám vám nikdo nemůže odcizit informace a zneužít je pro platby například na internetu. Google na konferenci Google I/O věnoval hodně pozornosti bezpečnosti ohledně ověřování přihlášení, ale dočkali jsme se také novinky v podobě virtuálních karet. [pokračování článku]

Motorola představila Moto G82 5G, přijde na 7 999 Kč

Motorola v poslední době představila několik modelů střední třídy a dnes jsme se dočkali další novinky v podobě Moto G82 5G. Ve své podstatě se dá říci, že se jedná o vylepšený model G52. To se ale také odráží na samotné ceně. [pokračování článku]

Realme 9 5G je novinka ve střední třídě

Společnosti se asi trápí se značením mobilních telefonů, jelikož jeden název může reprezentovat více modelů, případně jeden mobil může být uveden pod jinými označeními na různých trzích. Již jsme vás informovali o novinkách Realme 9 5G, Realme 9 5G Speed Edition, Realme 9 Pro+ a Realme 9 Pro. Nyní zde ale máme opět Realme 9 5G, který je určen pro Evropu a nabízí jiné specifikace i design. Skoro by se dalo říci, že si od svých předchůdců vypůjčil různé specifikace. [pokračování článku]

Android Auto dostane nový vzhled

Google v rámci vývojářské konference se zaměřuje na mnoho témat, a to i hardwarových. Kromě představení nového smartphonu jsme se dočkali také ukázky toho, co očekávat za nějaký čas. Samozřejmě se hodně zaměřuje na nadcházející Android 13. Také jsme se dočkali ukázky nové podoby Android Auto. [pokračování článku]

Google nabídne My Ad Center pro správu zobrazovaných reklam

Před nějakou dobou jsme vás informovali, že se Google pokusí zavést transparentnější informace o reklamách. Na aktuální vývojářské konferenci představil další novinku, která centralizuje tato data, ale bude sloužit i pro správu, respektive nastavení reklam. [pokračování článku]

Samsung představil Galaxy Tab S6 Lite (2022)

Samsung občas představí zařízení, které je jen modernizované v některých hardwarových aspektech. Nyní jsme se dočkali takového přístupu u tabletu z roku 2020. Novinka nese také označení Galaxy Tab S6 Lite, ale liší se sériovým označením. Spíše bychom ho nazvali jako Galaxy Tab S6 Lite (2022) [pokračování článku]

Návrh nových pravidel pro chatovací služby v rámci EU by zásadním způsobem narušil soukromí uživatelů

Soukromí uživatelů na internetu by mohlo být zásadním způsobem narušeno podobou nového návrhu, který představila evropské komise. Ta chce zásadním způsobem kontrolovat služby pro online komunikaci, zdali neobsahují materiály týkající se sexuálního zneužívání dětí. Tento návrh je velmi podobný tomu, který minulý rok předložila společnost Apple, který ale byl pro svou velkou kontroverzi nakonec stažen. Podle nadace Internet Watch došlo v průběhu roku 2021 k 64% nárůstu potvrzených případů sexuálního zneužití dětí ve srovnání s rokem 2020. Velký vliv na tento trend měla pandemie COVID-19, díky které velká část světové populace přesunula své životy na internet. [pokračování článku]

Očekávaná novinka Sonos Ray: Nový kompaktní soundbar za dostupnou cenu

Společnost Sonos představila nový kompaktní soundbar Sonos Ray a rozšířila tak řadu soundbarů o další přírůstek. Podobně jako ostatní reprodukty z této řady i Sonos Ray přináší vysokou kvalitu zvuku pro sledování televize, filmů a dalšího multimediálního obsahu. [pokračování článku]

