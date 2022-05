Qualcomm představil Snapdragon 8 Gen 1+ a Snapdragon 7 Gen 1

Zdroj: Qualcomm

Qualcomm představil před nějakou dobou mobilní procesor Snapdragon 8 Gen 1, který přinesl také nové značení pro modely pro mobilní telefony. Dnes jsme se dočkali uvedení Snapdragon 8 Gen 1+ a také Snapdragon 7 Gen 1.

Snapdragon 8 Gen 1+

Začneme známějším procesorem Snapdragon 8 Gen 1+, který by podle zvyklosti měl přinést hlavně lepší výkon, ale zde se společnost Qualcomm zaměřila i na jinou specifikaci. Hlavní je, že došlo na 30% snížení spotřeby jader, za což asi novinka vděčí také změně výrobce. Předchůdce byl vyráběn Samsungem, dnešní novinka bude vznikat v továrnách TSMC na jiné technologii.

Ten samý výsledek je také u GPU. Celkově by měl Snapdragon 8 Gen 1+ nabídnout o 15 % méně spotřeby energie, přičemž došlo na vylepšení výkonu o 10 % u jader Cortex X2. Grafika je rychlejší o stejnou hodnotu. Dle Qualcommu se nabízí o jednu hodinu delší hraní. Celkově procesor prošel optimalizací a vypadá to, že tato plusová verze nabídne největší rozdíl v porovnání s minulými Plus revizemi.

Snapdragon 7 Gen 1

Podstatnější novinkou je ale Snapdragon 7 Gen 1, což je zcela nový procesor pro vyšší střední třídu. V porovnání se Snapdragonem 778G+ nabízí o 20 % více výkonu v mnoha oblastech, nejen v případě výpočetních jader. Novinka podporuje Quad HD+ displeje a integrované ISP si poradí i s 200MPx senzorem.

Qualcomm se chlubí, že i v oblasti umělé inteligence se podařilo vylepšit výkon. Konkrétně je ho o 30 % více. Procesor by tak měl být pohotovější. Snapdragon 7 Gen 1 nabízí dva clustery po čtyřech jádrech, která jsou založena na architektuře Cortex A710 a A510. Maximální taktovací frekvence je 2,4 GHz. Pro výrobu je použita 4nm technologie od TSMC.

Mezi podporovanými technologiemi najdete LPDDR5, Bluetooth 5.3, Wi-Fi 6E, GPS, Glonass, BeiDou, Galileo, QZSS, NavIC (některé v duálních frekvencích), USB 3.1, HDR10+, HDR10, HLG a Dolby Vision. Qualcomm dodává, že první mobily s touto novinkou představí společnosti Honor, Oppo a Xiaomi již toto čtvrtletí.

