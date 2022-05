Zdroj: Sony

Společnost Sony představuje nový model sluchátek řady LinkBuds a LinkBuds S, která přináší novou dimenzi v oblasti sluchátek. Sluchátka přináší nový zvukový zážitek díky inovativním technologiím snímání Sony a spolupráci s chytrými asistenty.

Sluchátka využívají technologie senzorů a prostorového zvuku, které poskytnou příjemný a pohlcující zvukový zážitek, které vyniknou při hraní her s rozšířenou realitou, jako je například hra Ingress. Sluchátka jsou navržena tak, aby měl posluchač rychlý přístup k hudbě a usnadnily mu tak poslech svých oblíbených interpretů. LinkBuds budou skvělým společníkem pro celodenní poslech hudby. Díky vysoce kvalitní technologii izolace okolního hluku a vysokému zvukovému rozlišení od společnosti Sony si budete moct vychutnat zvuk přesně v takové kvalitě, jakou zamýšlel tvůrce obsahu.

Sluchátka LinkBuds S jsou nejmenší a také nejlehčí sluchátka z rodiny True Wireless. Společnosti Sony se podařilo vyvinout sluchátka, která váží přibližně 4,8 gramů. Jsou nesmírně pohodlná, jejich tvar se perfektně přizpůsobí lidskému uchu, díky ergonomickému tvaru sluchátka zajistí stabilní usazení a zároveň uleví od bolesti ucha. Sluchátka jsou vybavena integrovanou funkcí Adaptive Sound Control a procesorem V1, které upravují nastavení okolního zvuku podle toho, kde se právě nacházíte, a zajistí tak dokonalý zážitek z poslechu.

Zdroj: Sony

Potřebujete vyřídit hovor na rušné ulici? Díky technologii Sony Precise Voice Pickup, která optimálně ovládá mikrofony na obou sluchátkách a díky použití síťové infrastruktury v okolí mikrofonů, budou pracovní hovory, nebo hovory s přáteli čisté a lidé vás mnohem lépe uslyší. LinkBuds jsou vybavena novými 5mm měniči, která zajistí pohlcující a autentickou zvukovou reprodukci. Sluchátka tak navzdory své velikosti dokáží reprodukovat silné basy a úžasně čisté vokály.

Sluchátka díky uznávané technologii kódování zvuku LDAC od společnosti Sony umožní vychutnat si bezdrátový zvuk s vysokým rozlišení. Kvalita hudby tak bude ještě vylepšena na kvalitu s vysokým rozsahem díky technologii DSEE Extreme™ , která umí zvýšit rozlišení digitálního zvuku v reálném čase. Ovládání sluchátek bude mnohem jednodušší díky funkci Speak-to-chat, která je založena na technologii Voice Pick. Přehrávaná hudba se tak pozastaví v případě, že na někoho promluvíte, což výrazně usnadní konverzaci. Sluchátka jsou samozřejmě kompatibilní s asistenty Google Assistant a Alexa.

Díky intuitivnímu ovládání pomocí panelu s dotykovým senzorem bude jednoduché měnit nastavení zvuku, aktivovat funkci Quick Attention, nebo obnovit přehrávání hudby na Spotify pouhými několika klepnutími na sluchátka. Sluchátka podporují novou funkci rychlého párování od Googlu, což zajistí bleskurychlé spárování se zařízením se systémem Android. Díky funkci Swift Pair budete moct sluchátka rychle spárovat s notebookem, stolním počítačem, nebo tabletem se systémem Windows 10 a Windows 11.

Sluchátka LinkBuds jsou vybavena baterií, která zajistí celodenní provoz. S funkcí potlačení okolního zvuku vydrží 6 hodin. Díky nabíjecímu pouzdru získají sluchátka dalších 14 hodin energie. Pokud potřebujete sluchátka rychle nabít, tak za 5 minut nabíjení získáte 60 minut provozu. Společnost Sony sluchátka navrhla jako stylová, ale myslela také na životní prostředí. Všechny produkty LinkBuds používají obaly bez plastů a sluchátka využívají recyklované materiály z automobilových dílů, což odráží závazek společnosti Sony snižovat dopad produktů na životní prostředí.

Společnost Niantic představila vizi „Real World Metaverse“, která umožní přidání digitálních vrstev rozšířené reality do reálného světa. V současné době jsou vrstvy AR vizuální, nicméně věříme, že přidáním zvukové vrstvy vznikne bohatší zážitek z AR a reálný svět se díky tomu stane příjemnějším a pohodlnějším. Řada sluchátek LinkBuds od společnosti Sony přidává zvukovou vrstvu, aniž by byly ohroženy vizuální a zvukové informace přicházející z reálného světa. Při použití s různými hrami, které nabízí společnost Niantic, mohou vytvořit bohatší a příjemnější herní zážitek. Ingress, který letos slaví desáté výročí, se do léta dočká nové funkce. Doufáme, že se vám tato funkce dostupná se sérií LinkBuds bude líbit. Těšte se také na zážitek s rozšířenou realitou díky kombinaci série LinkBuds a naší platformy Lightship, která je základem herních titulů společnosti Niantic a která bude brzy k dispozici.

Sluchátka budou dostupná od 20. května. Budou nabízena v barevném provedení černá, bílá a ecru. Jejich cenovka je stanovena na 4 999 Kč.

Zdroj: Tisková zpráva



