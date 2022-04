To nej z uplynulého týdne #13 – Dyson, sledování, GUG, Xiaomi

Fotka od Đức Trịnh z Unsplash

WhatsApp začíná zavádět podporu více nezávislých zařízení u jednoho účtu

Po mnoha měsících vývoje a testování WhatsApp začíná zavádět podporu více zařízení pod jedním účtem bez nutnosti mít mobilní telefon neustále připojený k internetu. Tato novinka obnášela přepracování mechanismu zabezpečení, ale zřejmě samotné testování dopadlo dobře. WhatsApp novinku nezavede u stabilních verzí aplikace najednou. První se dočkají majitelé iOS verze a další měsíc jsou na řadě uživatelé Androidů. [pokračování článku]

Instagram přidá do Stories nový typ reakcí

Není to tak dávno, co jsme se dočkali u aplikace Instagram nového „lajkování“, nebo spíše řečeno udělování srdíček. Není tak nutné rovnou zasílat zprávu nebo posílat skrze nabídku emoji. Ukazuje se, že se pracuje na dalším typu reakcí. [pokračování článku]

Honor X7 míří do střední třídy

Měsíc březen uzavírá třetí novinka z dílny společnosti Honor a opět bude součástí řady X, kam v uplynutých dnech zavítala dvojice modelů s označením X8/X9. Již při letmém pohledu do seznamu výbavy je jasné, že tentokrát jde o základního zástupce zapadající do střední třídy mobilního trhu. To by později měla také potvrdit konečná prodejní cena. [pokračování článku]

iQOO U5x je přírůstek do nižší třídy

Skoro by se dalo říci, že většina významnějších společností má svou vlastní subznačku, zejména tedy v Číně a případně v Indii. I Vivo se snaží prodávat mobilní telefony pod označením iQOO. Tuto sérii nyní rozšiřuje o model U5x, což by mohlo naznačovat nějaký vylepšený model, ale není tomu tak. [pokračování článku]

Zmatek v názvech produktů Xiaomi. Mi Fit se nově jmenuje Zepp Life, Xiaomi Wear je pro změnu Mi Fitness

Společnost Xiaomi již nemá aplikaci Mi Fit, kterou používala její ikonická řada fitness náramků Mi Band, jelikož se přejmenovala na Zepp Life, patřící společnosti Zepp Health. Právě mateřská společnost Zepp Health rebrandovala svoji dceřinou společnost Huami na Zepp, nyní se budeme setkávat s výrobky nesoucí tento název. Vedle ní zůstala sesterská firma Amazfit, která též spadá pod Zepp Health, ale zatím vydává vlastní řadu produktů. Kromě změny názvu u Mi Fit došlo i ke změně názvu u Xiaomi Wear aplikace, ta se nově jmenuje Mi Fitness a spravuje si ji nadále Xiaomi. [pokračování článku]

Redmi Note 11 Pro+ přichází do Česka s cenou 10 499 Kč

Pokud jde o představování novinek, tak Xiaomi patří mezi takové společnosti, které si odbydou uvedení na domácím trhu a pak se zpožděním se snaží s větší slávou znovu představit mobily na globálním trhu. Ne vždy se ale dočkáme všech modelů. Dnes jsme se tak dočkali s několikaměsíčním zpožděním uvedení dvou modelů v rámci subznačky Redmi. [pokračování článku]

Nové herní mobily Black Shark 5, Black Shark 5 RS a Black Shark 5 Pro

Dnes jsme se dočkali představení novinek od značky Black Shark, která spadá pod Xiaomi. Sice se na první pohled může zdát, že jsou zde tři noviny Black Shark 5, Black Shark 5 RS a Black Shark 5 Pro, tak dle specifikací je variant ještě více. [pokračování článku]

IKEA představuje Bluetooth reproduktor s lampou VAPPEBY

Společnost Ikea je známá především svým nábytkem, pro jehož sestavení potřebujete mnohdy pevnější nervy. Firma se ale čím dál více soustřeďuje na chytrá zařízení, zejména do domácností. Nabídka se postupně rozšiřuje, čehož je důkazem i nová chytrá lampa, která se hodí na zahradu a třeba i někam ven pod stan. Novinka se jmenuje VAPPEBY. [pokračování článku]

Miliony mobilů posílají data do Ruska, rostou obavy ze sledování

Internetové společnosti nabízející služby se mnohdy pouští do vývoje nejrůznějších nástrojů i pro vývojáře, aby napomohli v rozvoji a nabídly i pomocnou ruku. Například i takové Spotify uvedlo nástroj pro vývojáře, který má napomoci s redukcí velikostí aplikací. Ruský vyhledávací gigant Yandex není výjimkou, ale jsou zde obavy se sledování uživatelů. [pokračování článku]

Realme C31 je novinka s pořádnou baterií, ale víc nečekejte

Realme nedávno představilo velmi zajímavý mobil se 150W nabíjením, ale není to jediná dobrá specifikace. Nyní ale přichází s novinkou, která se bude snažit nalákat na větší kapacitu baterie a hlavně nízkou cenu, byť tedy po designové stránce těží z modelů jako OnePlus Nord CE 2 (recenze). [pokračování článku]

OnePlus 10 Pro oficiálně, cena začíná na 23 499 Kč

Po třech měsících jsme se konečně dočkali oficiálního uvedení OnePlus 10 Pro na světovém trhu, přičemž novinka míří i do Česka. Základní model s 8 GB RAM a 128GB úložištěm přijde na 23 499 Kč. Vyšší verze s 12 GB RAM a dvojnásobným prostorem pro data má nastavenou cenu na 25 999 Kč. Jen dražší varianta bude dostupná v černém a zeleném provedení. Základní model bude jen zelený. [pokračování článku]

Novinka Nokia G21 přichází s cenou 4 499 Kč

Po měsíci a půl od uvedení novinek společnost potvrdila příchod modelu Nokia G21 na český trh. K dispozici bude verze se 4 GB RAM a 64GB úložištěm za cenu 4 499 Kč. Zatím bude u nás dostupná modrá varianta. [pokračování článku]

Oficiálně v Česku: Xiaomi 12 Pro, Xiaomi 12 a Xiaomi 12X

Xiaomi představilo své top modely před nějakou dobou, konkrétně na konci minulého roku. Novinky se začaly prodávat na čínském trhu a museli jsme si počkat, až se dostanou do Evropy. Nedávno firma udělala druhou představovací akci, kde jakoby prezentovala tyto mobily celému světu, ale ani tehdy jsme neznali dostupnost v Česku. Dnes ji již známe. [pokračování článku]

Instagram dostává slušnou várku novinek

U Instagramu jsme zvyklí, že se novinky objevují zpravidla po jedné, přičemž nelze hovořit o pravidelnosti. Například nedávno jsme vás informovali o novém typu reakcí na dočasné příběhy. Tentokrát zde máme větší nášup funkcí, které asi oceníte, jelikož mají rozšiřovat možnosti a také vylepšovat samotné používání aplikací. [pokračování článku]

GUG duben – DigiDay, Central Europe Tech Week a další

GUG.cz je komunita lidí, kteří rádi předají své vědomosti a u toho se sami učí něco nového. Jsme učitelky, podnikatelé, vývojářky i obyčejně neobyčejní geekové :) Pořádáme setkávání, streamujeme přednášky a další akce s jediným cílem – vzdělávat Česko v technologiích. Tohle je náš newsletter o dění v komunitě a věcech, které nás baví. [pokračování článku]

Android 12 – které mobily mají dostupnou aktualizaci

Letos jsme se dočkali poměrně zvláštního uvedení nové verze systému Android. První zamířil do AOSP, tedy pro všechny výrobce. Běžné bylo, že v daný moment jsou ihned poslány aktualizace na smartphony Google Pixel, ale museli jsme si počkat na uvedení nových modelů Pixel 6. Google tak odstartoval pomyslný závod, kdo doručí aktualizaci na Android 12 rychleji. [pokračování článku]

Android vás zřejmě upozorní, jestli vás někdo nesleduje pomocí „trackeru“

Příslušenství pro mobil bylo již před nějakou dobou rozšířeno o kategorii produktů, jejichž cílem je umožnit uživatelům sledovat nejrůznější osobní věci nebo i domácí mazlíčky. Říká se jim „trackery“, tedy malá sledovací zařízení. Zpravidla nejsou nějak aktivní, ale jakmile třeba nemůžete najít klíče, v aplikaci v mobilu zadáte povel a takový tracker dá o sobě znát. Buď vydá zvukový signál, nebo jednoduše pošle svou polohu do mobilu, případně se jinak identifikuje a nasměřuje uživatele. Velký rozmach těchto zařízení přišel s AirTag od Applu. Ale i v tomto případě lze takové zařízení zneužít. [pokračování článku]

Dyson ukázal sluchátka s čističkou vzduchu

Značka Dyson v poslední době stoupla na popularitě především díky tyčovým vysavačům a jejich nejnovější zařízení pod názvem Zone bude hodně budit emoce. Singapurský producent si troufl neobvykle spojit bezdrátová sluchátka s čističkou vzduchu. Hlavní inženýr Jake Dyson dodal, že produkt nepřichází v souvislosti s pandemií Covid-19, ale je výsledkem 6letého vývoje, 500 prototypů a uplatnění 30 let zkušeností. [pokračování článku]

Android omezí aplikace, které nepoužíváte

Novější verze operačního systému Android mají často novější oprávnění i na věci, o kterých jste ani neuvažovali. Například s příchodem Androidu 13 se aplikace budou muset dotázat na povolení zasílat notifikace. To můžete jednoduše zamítnout a nikdy nebudete otravováni. Aplikace ale mohou mít mnoho oprávnění, což může znamenat i bezpečnostní riziko, ale i na tento problém je zde řešení. [pokračování článku]

