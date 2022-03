Fotka od Luis Villasmil z Unsplash

Miliony mobilů posílá data do Ruska, rostou obavy ze sledování

Internetové společnosti nabízející služby se mnohdy pouští do vývoje nejrůznějších nástrojů i pro vývojáře, aby napomohli v rozvoji a nabídly i pomocnou ruku. Například i takové Spotify uvedlo nástroj pro vývojáře, který má napomoci s redukcí velikostí aplikací. Ruský vyhledávací gigant Yandex není výjimkou, ale jsou zde obavy se sledování uživatelů.

Yandex a sledování uživatelů?

Yandex se dá přirovnat ke Googlu, přičemž působí výhradně na ruském trhu. Stejně jako konkurenční firmy ve stejné oblasti těží zejména z prodeje reklamy, k čemuž potřebuje i osobní data uživatelů k cílení. V rámci svých služeb nabízí SDK (vývojářské balíky), které napomáhají vývojářům. Jednou takovou službou je AppMetrics, která napomáhá vývojářům shromažďovat a analyzovat data uživatelů nejen pro marketingové účely.

Data jako taková ale nejsou dostupná jen pro vývojáře. Má k nim přístup i Yandex, který oficiálně uvádí, že vše je patřičně anonymizováno, přičemž data míří do serverů do Finska a Ruska. Bezpečnostní výzkumník Zach Edwards ale zpochybňuje bezpečnost, respektive samotné nakládání s daty. Uvedl, že do Ruska míří metadata jako jsou informace o smartphonu, IP adresy, specifikace sítě a další.

O problematiku se také zajímá Financial Times, který se dotázal dalších čtyřech nezávislých bezpečnostních výzkumníků. Ti potvrdili, že skutečně dochází k odesílání citlivějších dat. Navíc někteří zpochybňují samotnou anonymizaci dat. AppMetrics je součástí přibližně 52 000 aplikací pro Android i iOS a dle odhadů má tuto součást v mobilním telefonu přibližně 100 milionů uživatelů. Dokonce je AppMetrics i v některých VPN službách, které jsou konstruovány zejména na ochranu osobních dat.

Někteří vývojáři se již rozhodli, že přestanou používat AppMetrics vzhledem k bezpečnostní hrozbě. Například Mozilla již odebrala Yandex a Mail.ru ve svých služeb právě kvůli zpochybnění bezpečnosti a také kvůli špatnému nakládání s dezinformacemi. Navíc ke všemu můžeme připočíst i přímý vliv ruského úřadu pro cenzuru.

Bohužel nejde jednoduše zjistit, jestli aplikace ve vašem smartphonu používají AppMetrics. Dá se ale předpokládat, že hodně aplikací přejde na konkurenční služby, které nejsou přímo spjaty s Ruskem.

