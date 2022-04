GUG duben – DigiDay, Central Europe Tech Week a další

GUG.cz je komunita lidí, kteří rádi předají své vědomosti a u toho se sami učí něco nového. Jsme učitelky, podnikatelé, vývojářky i obyčejně neobyčejní geekové :) Pořádáme setkávání, streamujeme přednášky a další akce s jediným cílem – vzdělávat Česko v technologiích. Tohle je náš newsletter o dění v komunitě a věcech, které nás baví.

ZPRÁVY Z KOMUNITY

V březnu jsme profesionálně vyrostli o copyčku Lenku, díky které vesele žije náš blog na Mediu a o Jedličku, která si vezme do parády náš bůček a instáč, a bude nám odkrývat kouzlo GUGu. Vyrostli jsme o Míšu, která si vzala do parády projekt Digitální směna (projekt pro všechny, kdo nemají základní digitální dovednosti, více info už 6. 4., viz níže) a přidali se k nám do komunity Rasťo, Jana, Eliška a Adéla! // Jsme ve vybrané společnosti ověřených organizací pro pomoc školám v grantovém programu O2 Chytrá škola // O své psychické zdraví pečujeme na workshopech pod vlídným vedením naší Ivany. O duševním zdraví vysílali taky Skauti, můžete si pustit ze záznamu. // Katka z Orlicka zakládá místní učitelský GUG na Orlicku. Chceš se přidat a pořádat vzdělávací akce s ní? Přidej se k nám a řekni, že chceš ke Katce!

NEJBLIŽŠÍ AKCE

GUG | DigiDay 4 | Průvodce neziskovky digitálním světem

Už příští týden, 7. 4., budeme vysílat DigiDay pro neziskovky. Registruj se, dostaneš odkaz ke sledování do mailu. Streamovat budeme od 15:00 hod.

GUG Zlín | Technologie v komunitách a byznysu

V úterý 12. 4. se od 17:00 sejdeme osobně ve zbrusu novém zlínském Impact Hubu. Chceme se pobavit o technologích, komunitách a byznysu. Představit naše místní esa a poznat možná právě tebe! Chceš se stavit? Zaregistruj se a 12. 4. přijď do Skyroomu. Jako každá naše akce, i tato je zdarma. Máme asi 20 míst, tak neváhej.

GUG Chomutov

Osobně se sejdeme taky v sobotu 23. 4. 2022 v Chomutově. Detaily akce ještě ladíme, a tak si i ty nalaď naše sociální sítě, aby ti podrobnosti neunikly. Pokud tě to teda zajímá, samozřejmě.

AKCE, CO NEJSOU NAŠE, ALE UVIDÍME SE TAM

Enabling The Vulnerable Through Digital Inclusion: A Multi-Stakeholder Discussion

WEDNESDAY 6 APRIL | 10H30 CET Bude to anglicky, ale bude tam mluvit náš Filip. Dozvíš se tu taky víc o projektu Digitální směna. Nebo o digitální inkluzi! Registrations and more info.

Central Europe Tech Week

V týdnu od 22. do 29. 04. 2022 se bude dít hromada akcí. Chceš nějakou uspořádat? Kiwi ti dá lásku a podporu. Mrkej na webiki.

Google I/O 2022

Google I/O 2022 details are out! květnu budeme v Ostravě (už potvrzeno, další města brzy) pořádat Google I/O Extended, stay tuned.

KCD (Kubernetes Community Days) 2022 Czech & Slovak virtual

Kdo nebude na výše uvedených akcích, bude určitě tady, jinak to není možný. Víc informací v odkazu.

RANDOM

Hahahaha, apríl. Počkej! DANĚ! Jestli ještě nemáš, každá i každý účetní ti bude vděčný/á, když místo nich vyzkoušíš aplikaci online přiznání. Vypadá schopně. // Mini appka pro MacOS, optimalizovaná pro zařízení s M1, měří pixely a dělá screenhoty. Zatím zadax. . Shotter. // Testujeme Kairn, nástroj pro projektové řízení. Nikdo z projektového týmu o tom zatím neví (suprise!). // Skoro Google Jamboard, téměr Miro, ale od Figmy. Bam bam, tohle je FigJam! // Nemáš inspiraci? Internet jo. Dokonce na to má inspirobota. // Google nově vydává dataset co trenduje ve vyhledávání, strojově přístupný, takže náš Denis za pár hodin udělal Twitter bota Trendujeme. // Cool, krásná a důležitá. To je Preventivka od Loona, appka, co pomůže s péčí o zdraví.

Chceš být u zrodu několika skvělých akcí ročně? Máš zájem být v komunitě stejně nadšených lidí, jako jsi ty? Není nic jednoduššího než se přidat do GUGu a stát se členem naší #gugfamily! K uskutečnění malého kroku pro nadšence ale velkého pro GUG stačí vyplnit přihlášku.



