iQOO U5x je přírůstek do nižší třídy

Skoro by se dalo říci, že většina významnějších společností má svou vlastní subznačku, zejména tedy v Číně a případně v Indii. I Vivo se snaží prodávat mobilní telefony pod označením iQOO. Tuto sérii nyní rozšiřuje o model U5x, což by mohlo naznačovat nějaký vylepšený model, ale není tomu tak.

X neznamená lepší

Ke konci minulého roku byl uveden mobil iQOO U5, který se může pochlubit například podporou sítí páté generace. To ale není případ dnešní novinky U5x. Tento model je vybaven procesorem Snapdragon 680 a pouze HD+ displejem. Ten má aspoň 90Hz frekvenci.

Z pohledu fotografické výbavy zde nenajdete nic zajímavého, spíše by se dalo říci, že má mobil podprůměrnou výbavu. Hlavní foťák má 13 MPx a sekundární je vybaven jen 2MPx senzorem. Samotná baterie má dobrou kapacitu činící 5000 mAh a je podporována 10W technologie nabíjení. Nepochopitelný je ale konektor, jelikož iQOO U5x je vybaven microUSB.

iQOO U5x přijde v základní verzi v přepočtu přibližně na 3 160 Kč, což je relativně dobrá částka, ale samotné specifikace jsou už zastaralejší. Pakliže se novinka dostane do Evropy, očekáváme cenu přes 4000 Kč. Tím se mobil dostane do silného konkurenčního boje a nebude to mít jednoduché.

Specifikace

displej: 6,51 palců, 1600×720 pixelů (HD+), LCD, 20:9

procesor: Snapdragon 680

4/8 GB LPDDR4X RAM

úložiště: 128 GB UFS 2.2 + microSD

Dual nano SIM

Android 11 + OriginOS Ocean

Foťáky: zadní – 13 MPx 2 MPx přední – 8 MPx

čtečka otisků prstů na straně

rozměry: 163,96 x 75,2 x 8,28 mm; 179 gramů

3.5mm audio jack

Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ac (2.4GHz + 5GHz), Bluetooth 5.0, GPS/ GLONASS/ Beidou/ QZSS, Micro USB

baterie: 5000 mAh + 10W

Zdroje: fonearena.com, weibo.com



