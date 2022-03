OnePlus Nord CE 2 – jednička bez pluska [recenze]

Zdroj: Dotekomanie.cz

OnePlus se objevilo na trhu s poměrně agresivní strategií a následně jsme se dočkali trendu, kdy společnost vydala vždy dva top modely. Objevilo se jen pár pokusů nabídnutí ještě cenově dostupnějších modelů, ale až se sérií Nord se to podařilo. Nejnovějším přírůstkem je OnePlus Nord CE 2, který láká na značku i cenu. Dokáže ale obstát v cenové hladině, kde se nabízí poměrně hodně dobře vybavených modelů?

Plast nevadí

OnePlus Nord CE 2 je plastové zařízení, ale to nemusí vadit mnohým zájemcům. Rozhodně se nemusíte bát, že by se po pádu na zem rozbila nebo roztříštila záda. Plast jednoduše vydrží více a jen tak ho nezničíte obyčejným pádem. Lesklý povrch ale může později trpět na škrábance a asi nevydrží dlouho bez lehkého poškození. Už po prvním uchopení jsem ale došel na něco méně příjemného.

I od plastového mobilu očekávám, že konstrukce bude bytelná. Zde sice nic nevrže, ale po po poklepání na zádech prstem jde slyšet a i cítit, že jde zde jednoduše duté místo. Prostor není zcela vyplněn a ani nějak dobře vyztužen. Sice to ničemu nevadí, ale nepůsobí to dobře, spíše levně. Plastová záda mají plynulý přechod v oblasti foto modulu, který je příjemně vytvořen. Nic ostrého zde není a nic neřeže do ruky.

Tlačítka jsou umístěna po obou stranách. Na pravé je vypínací, kolébku hlasitosti najdete na levé straně. Tlačítka jsou jistá, pevná a stisknutí je precizní. Zde nemám ani jednu výtku, navíc je nahmatáte velmi dobře. Displej je již z výroby vybaven ochrannou fólií, takže se nebudete trápit s nasazením nové.

Spodní strana je vybavena hlasitým reproduktorem, konektorem USB C a také 3.5mm jackem pro sluchátka. Je zde také otvor pro mikrofon. Horní strana disponuje jen druhým mikrofonem. Slot na na dvě SIM karty a jednu microSD kartu najdete na levé straně.

Absence stereo reproduktorů považuji za mínus, ale dá se bez toho žít, hlavně pokud používáte sluchátka. Co ale nechápu, je použití velmi levného vibračního mechanismu. Minimálně tak působí. Vibrace nejsou precizní, ani nijak příjemné. Působí jako z levného mobilu. Řekl bych, že právě vibrace kazí dojem z celého mobilu. Jednoduše vám připomenou, že OnePlus Nord CE 2 zapadá do levnější kategorie.

Displej dobrý, ale chce to vyladit

Displej je typu AMOLED a nabízí Full HD+ rozlišení, přičemž má 90Hz frekvenci. Ta se sice hodí, ale asi jen tak nepoznáte rozdíl mezi 60 a 90 Hz. Minimálně je obraz líbivější. Jas není nějak moc vysoký a občas budete mít problém se čtením obsahu na přímém slunci.

Vidím zde ale problém v nekonzistentním chování automatického nastavení jasu. Stávalo se mi, že mobil nastavil jas ne na maximální hodnotu na přímém slunečním světle a musel jsem tak trochu bojovat s nalezením nastavení jasu, abych ho zvýšil na maximum. Na druhou stranu v noci nastavil mobil jas příliš nízko, takže jsem ho musel zvýšit, abych mohl například sledovat video v patřičné kvalitě.

Postupem času se ale mobil zlepšoval a zvykl jsem si, že si jas musím dolaďovat. Jinak nejvíce oceníte AMOLED technologii a samotné podání živějších barev. V nastavení jsem nenašel možnost poklepání na displeji pro probuzení. Je možné, že je tato volba někde schovaná, ale nenašel jsem ji.

Jen Android 11?

Rozdíl mezi Androidem 11 a 12 není tak dramatický, ale vydat mobil na trh s Androidem 11, když se co nevidět dočkáme Android 12.1 a také Androidu 13, nepůsobí příliš dobře. OnePlus slibuje dva roky hlavních aktualizací, ale nejsem si jist, jestli na OnePlus Nord CE 2 zamíří Android 14.

Systém je poměrně dobře optimalizovaný. Nemohu si stěžovat na nedostatečný výkon, nebo jakékoliv náznaky nestíhání. Trochu mě zklamalo, že nastavení hlasitosti funguje jen pro média a neovlivňuje notifikace. Ocenil bych, kdyby na uzamknuté obrazovce byla ukázána kapacita baterie, aspoň v procentech. Zejména při nabíjení nejde poznat, kolik energie má mobil. Musel jsem jít až do notifikací, abych zjistil, jak je na tom baterie.

OnePlus opět ukazuje, že umí vytvořit nadstavbu, která uspokojí každého. I přes přidané funkce si nemohu na nic stěžovat a spíše mohu jen chválit. Je zde dost možností a nastavení.

O energii se starat nemusíte

Baterie o kapacitě 4500 mAh není dnes nic neobvyklého a očekával jsem, že mobil vydrží na jedno nabití hodně. To se mi nakonec potvrdilo. Při plném využití jsem se dostal s používáním na více než jeden den. Displej jsem měl přitom aktivní přes sedm hodin, což považuji v mém případě za velmi dobrou hodnotu. Zde se zřejmě projevila optimalizace systému.

Co se týče nabíjení, tak 65W technologie je velmi příjemná. Doplnění energie je vskutku rychlé. Ráno stačilo dát mobil nabíjet během ranní hygieny a měl dostatek energie na další den používání. Standardně jsem se za pár minut dostal z 20 % na 90 % kapacity. Bez jakýchkoliv pochybností se dá s mobilem při střídmém používání dostat na dva dny provozu.

Hardwaru nic nevytknete

Asi největší slabinou u mobilu bude pro mnohé samotný procesor Dimensity 900 od Mediateku. Zde mohu s klidným srdcem konstatovat, že se nemusíte ničeho bát. Jeho reakce jsou pohotové, výkonu má dostatek a celkově se na něj dá spolehnout, a to i při hraní her. Sice nebudete lámat rekordy v benchmarcích, ale pokud vám nezáleží na číslech těchto syntetických testů, budete spokojeni.

Nedílnou součástí je samozřejmě integrovaná čtečka otisků prstů v displeji. Sice by mohla být o kousek rychlejší, ale po chvíli používání jsem si zvykl. Prst registruje rychle a samotné odemknutí je bez problémové. Když si zaregistrujete i obličej, ani se nebudete starat o odemykání.

S konektivitou jsem neměl problémy, a to ani v se sítěmi páté generace. Mobil dobře pracuje s WiFi 6 a Bluetooth nevykazuje nějaké neduhy. Práce se soubory je rychlá a správa operační paměti je dostatečně dobrá. Sice mobil sem tam ukončí zbytečně aplikaci, ale dá se na to zvyknout.

Specifikace

displej: 6,43 palců, Full HD+, Fluid AMOLED, 90Hz, Corning Gorilla Glass 5

procesor: Dimensity 900

6GB / 8GB LPDDR4X RAM

úložiště: 128 GB (UFS 2.2) + microSD

Android 11 + OxygenOS 11.3

Dual SIM (nano + nano + microSD)

Foťáky: zadní – 64 MPx, f/1.79 8 MPx, 119° 2 MPx, makro přední – 16 MPx

čtečka otisků prstů v displeji

3.5mm audio jack

5G SA/NSA (1/3/5/8/40/41/77/78 bands), Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 6 802.11 ax (2.4GHz + 5GHz), Bluetooth 5.2, GPS/GLONASS/Beidou/NavIC, NFC, USB Type-C

baterie: 4500 mAh + 65W

S fotkami uspokojí

OnePlus Nord CE 2 se chlubí 64MPx snímačem na zadní straně. Sice bych byl raději, kdyby disponoval optickou stabilizací obrazu, ale pokud nehledáte krále foto mobilů, budete spokojeni. Snímky pořizuje rychle, zejména za dobrého osvětlení. Při focení v noci ale chybí lepší zpracování dat. Jde vidět hodně šumu v tmavých místech obrazu. To můžete kompenzovat pomocí nočního režimu. Ten je ale zdlouhavý. Po pořízení snímku musíte počkat, až dojde ke zpracování aktuálního snímku.

Ultra širokoúhlý snímač má 8 MPx a celkově je jen pro zábavu. Nemůžete očekávat od takové výbavy, že se bude nabízet vysoký dynamický kontrast a že snímky budou oplývat nadměrnou kvalitou. I tak produkuje poměrně dobré snímky, které budou postačovat na sociální sítě. Dodatečný makro snímač s 2 MPx je spíše do počtu. Pro tento typ foťáku nemám pochopení, zejména s takovým rozlišením. Navíc byste potřebovali hodně světla pro kvalitní snímky.

OnePlus Nord CE 2 zvládá natáčet videa ve 4K rozlišení, ale v takovém případě zapomeňte na jakoukoliv stabilizaci. I dýchání a lehký třes v rukou jde hodně znát. Zde se jednoduše neobejdete bez držení oběma rukama, stativu nebo třeba gimbalu. Full HD je na tom lépe, kde hodně pracuje elektronická stabilizace.

Chybí nějaké to plus navíc

OnePlus Nord CE 2 se rozhodně může pochlubit dobře odladěným systémem, vynikající výdrží na jedno nabití, rychlým nabíjením, rychlejším displejem a poměrně slušnou výbavou pro focení. I přes plastové zpracování bude asi nejeden majitel spokojen s tímto mobilem.

Vadou na kráse ale může být vibrační mechanismus, který působí levně. Duté místo uprostřed zad nepřidává na dobrém pocitu a absence sterea je trochu škoda. Procesoru se nikdo nemusí obávat. Nabízí dostatek výkonu a vzhledem k dobře zpracované nadstavbě nepoznáte, že je zde slabší SoC.

Při ceně nad devět tisíc korun to ale nebude mít OnePlus Nord CE 2 jednoduché. Pokud by ale došlo na snížení, řekněme tak kolem osmi tisíc, mohu mobil vřele doporučit. Uspokojí většinu nenáročných uživatelů a hlavně nabídne dlouhou výdrž. Jen jsem mírně rozladěn Androidem 11 a jen dvouletou podporou aktualizací, tedy těch hlavních. OnePlus mohlo už nabídnout aspoň tři roky.

Plusy

odladěný systém

rychlé nabíjení

výdrž na jedno nabití

Mínusy

plastová záda

levný vibrační mechanismus

větší množství šumu při nočním focení



