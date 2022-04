Xperia PRO-I je trochu jiný fotomobil [recenze]

Xperia Pro-I; zdroj: Dotekománie

Sony vloni ke konci roku vcelku překvapivě představilo nový model s názvem Xperia Pro-I, který zaujme především svým fotoaparátem s jednopalcovým senzorem. Japonský výrobce na to jde celkově opět trochu jinak a s touto novinkou míří především na fotografické nadšence. Je to ale dobrý telefon i pro ostatní? A uspěje u fotografů? Na tyto otázky si zkusíme v dnešní recenzi odpovědět.

Konstrukce

Začneme tradičně konstrukcí. Když jsem poprvé uchopil novou Xperii do ruky, vzpomněl jsem si na Sony Ericsson C902. Ten měl totiž velmi podobně řešené boky, které jsou tak trochu vroubkované. Celkově se jedná o velmi pěkné elegantní zařízení, které je velmi kvalitně zpracováno.

Líbí se mi, že si Sony drží svůj designový jazyk a zepředu na první pohled poznáte, že tohle je novodobá Xperie. Je to stále velice vysoký telefon s displejem o poměru 21:9, přičemž výšku ještě zvyšují na dnešní dobu velké rámečky. Ty bych tu už radši viděl menší. Ale alespoň, že jsou symetrické.

Zadní modul fotoaparátu je na Sony trochu větší než obvykle, ale je to logické. Jeho umístění doprostřed zad je zcela v pořádku, co už mi však přijde maličko nedomyšlené, je umístění ultra širokoúhlého snímače. Ten je totiž úplně nahoře a kvůli tomu jsem občas pořídil pár snímků, kde v rohu byly vidět moje prsty. Ultrawide by zkrátka měl být vždy co nejdále od krajů konstrukce a mnoho výrobců to tak má.

Jelikož Xperia Pro-I sdílí mnoho vlastností s Xperií 1 III, budu v některých částech možná trochu stručnější a odkážu na recenzi právě tohoto nepřímého předchůdce zde. Stále tu tedy u dnes recenzovaného modelu máme 3,5mm jack, slot na microSD kartu, voděodolnost s certifikací IP68, čelní krycí sklo Gorilla Glass Victus a na zádech je Gorilla Glass 6.

Bohužel i čtečka otisků prstů je stále na boku a jakkoliv si to někteří můžou chválit, mně se toto řešení už v dnešní době nelíbí. Hlavně v případě Xperie Pro-I je zde stále stejný problém jako na předchozích top xperií. Největší problém je fakt, že se velmi rychle deaktivuje při neúspěšných pokusech. A ty vznikají velmi rychle, jelikož se stačí čtečky pouze dotknout, nemusíte ji ani mačkat. A pokud máte třeba ruku v kapse a párkrát o ni zavadíte, je pak nutné zadat PIN. Navíc její plocha je zkrátka menší, než je dnes u čteček v displeji a není z mé zkušenosti tak spolehlivá.

Na boku se mimo jiné nachází ještě celá řada dalších tlačítek. Samozřejmě zde máme dvojtlačítko pro regulaci hlasitosti, co ale není už tak běžné, je spoušť fotoaparátu a další tlačítko pro spuštění aplikace dle vaší volby. Ve výchozím stavu zapne Video Pro. Samotná spoušť foťáku je velmi citlivá a chce to trochu cviku. Sám jsem během testování pořídil nespočet fotek omylem.

Stereo reproduktory hrají pěkně, ale nejsou tak hlasité jako třeba u jiných top modelů. Přímo jsem porovnával třeba s Galaxy S22 Ultra (recenze) a u Xperie jsou na maximum o něco tišší.

Displej

V oblasti displeje tu máme stále 6,5palcový displej se 4K rozlišením a obnovovací frekvencí 120 Hz. Po první zapnutí a úvodním nastavení telefonu je aktivní režim 60 Hz, vyšší obnovovací frekvenci si musíte sami ručně zapnout v nastavení. Displej je skvělý, jen jeho viditelnost na přímém slunečním svitu není tak dobrá jako třeba u top modelů Samsungu. Maximální jas ani výrobce neuvádí.

Tvůrce pak může potěšit kvalitní kalibrace barev. V základu je aktivní režim, co má trochu zářivější barvy. V nastavení lze přepnout na „režim autora“, který je kompatibilní s 10bitovou hloubkou HDR a nabízí věrnější reprodukci.

Hardware

Prodávat dnes telefon za 47 tisíc korun s loňským procesorem Snapdragon 888 je celkem odvážné. Tento čip vám bude sice na všechny úlohy dnes bohatě stačit, ale stejně bych uvnitř radši viděl novější čip z hlediska budoucnosti. Nicméně optimalizace je jedním slovem vynikající a vše běhá jako po másle. Pocitově mi přišla nová Xperia dokonce rychlejší a plynulejší než již zmíněný Galaxy S22 Ultra. Žádné ani sebemenší zaškobrtnutí jsem zkrátka za celou dobu testování nepocítil.

Operační paměť má kapacitu 12 GB a existuje jen jedna varianta s bohatým úložištěm 512 GB. Navíc potěší, že je zde možnost úložiště rozšířit paměťovými karty microSD.

Specifikace

displej: 6,5 palců, 1644 x 3840 pixelů (4K), OLED, HDR, 21:9, 120Hz, 100% DCI-P3, Corning Gorilla Glass Victus

procesor: Snapdragon 888

12GB RAM

úložiště: 512 GB (UFS 3.1) + microSD

Android 11

Hybrid Dual SIM (nano + nano / microSD)

foťáky: zadní – 12 MPx, 1palcový, 24mm, Exmor RS, f2.0/f4.0, 85° FoV, Hybrid OIS/EIS, ZEISS Tessar Optics 12 MPx, 124° 12 MPx, 50mm, 2x telefoto, f/2.4 3D iToF přední – 8 MPx, f/2.0

3.5mm audio jack, 360 Reality Audio, stereo, Dolby Atmos, Qualcomm aptX HD

čtečka otisků prstů na straně

rozměry: 166 x 72 x 8,9 mm, 211 gramů

IPX5, IPX8, IP6X

5G (sub-6GHz), 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ac (2.4GHz / 5GHz) 2 x 2 MIMO, Bluetooth 5.2, GPS/ GLONASS, NFC, USB 3.1 Type-C

baterie: 4500 mAh + 30W (USB PD)

Baterie

Výdrž baterie zajišťuje akumulátor o kapacitě 4500 mAh, což je na dnešní dobu hodnota tak akorát a rozhodně by byla dobrá i větší baterie. Nicméně v praxi telefon vždy bez problémů vydržel jeden den mého trochu náročnějšího provozu.

Stejně jako u Xperie 1 III je v balení 30W nabíječka, která dokáže dodat 50 procent energie zhruba za 30 minut. Součástí je také technologie Adaptive Charging, aby nedocházelo ke zbytečnému opotřebení baterie.

Z nepochopitelného důvodu oproti Xperii 1 III zde výrobce odebral podporu bezdrátového nabíjení. Mně osobně to velmi zamrzelo, jelikož telefony málokdy nabíjím jinak než bezdrátově.

Software

Operačním systémem je bohužel stále Android 11, což je celkem ostuda. Android 12 vyšel už vloni v srpnu a aktualizace zde stále nedorazila. Stejně tak nepotěší fakt, že Xperia Pro-I obdrží možná jen dvě hlavní velké aktualizace. To znamená, že letos s Androidem 13 její podpora nejspíš skončí. To je u telefonu za skoro 50 tisíc zcela nepřijatelné.

Poprvé když novou Xperii zapnete, tak se vás ptá, jaké aplikace chcete doinstalovat. S radostí jsem odškrtnul skoro všechny. K mému překvapení se ale telefon stejně jako u předchozích modelů neptá na všechny a mnoho dalších máte stejně předinstalovaných. Konkrétně je zde docela dost balastu jako Call Of Duty, LinkedIn, TIDAL, Netflix nebo Facebook. Ty lze pak jen deaktivovat.

Fotoaparát

Na zádech se nachází celkem tři fotoaparáty a jeden ToF snímač hloubky. Velice zajímavý je především hlavní snímač, jelikož používá stejný 1palcový senzor jako kompakt Sony RX100 VII. Oproti němu však telefon nevyužívá pro vytvoření snímku celou plochu senzoru, ale jen část. Je tam tedy schovaný velký obrazový senzor, ale použitelná část je pak ve finále podobná jako třeba u Galaxy S22 Ultra.

Jistou zajímavostí je pak proměnlivá clona, která může mít hodnotu f/2.0 nebo f/4.0. Není to poprvé, kdy tuto možnost v telefonu vidíme (viz Galaxy S9), ale za mě je to poprvé, kdy v telefonu opravdu dává smysl. Rozdíl mezi clony je totiž zvlášť při focení blízkých objektů znát. Pokud tak třeba budete chtít pěkné rozmazané pozadí, zvolíte nižší clonu. Naopak například při focení textu chcete co největší hloubku ostrosti, takže zvolíte větší clonu. Rozdíl můžete vidět na fotce níže.

Rozlišení činí 12 MPx u všech snímačů Xperia Pro-I. Zatímco hlavní snímač nabízí celkem impresivní specifikace, zbylé dva již nejsou tak oslnivé. Především tu máme teleobjektiv pouze s dvojnásobným přiblížením, tedy ohniskem 50 mm.

Pro fotografy to jistě může být vhodné ohnisko na portrétní snímky, nicméně stejně bych tu ještě rád vidět třeba ještě jeden teleobjektiv s větším přiblížením. To má dnes již spoustu značek, a dokonce i telefon z vlastní stáje. Xperia 1 III má totiž teleobjektiv s 2,9 nebo 4,4násobným přiblížením. Proč není v tomto fotomobilu tak moc nechápu. Ultra širokoúhlý snímač pak nabízí ohnisko 16 mm s úhlem záběru 124 stupňů.

Den

Výsledné fotky v automatickém režimu jsou velice dobré a poctivé. Je nutné zmínit, že pokud budete chtít fotit zároveň do formátu JPEG a RAW, tak není k dispozici pokročilejší HDR. To máte jen v režimu s názvem Basic a je to velký rozdíl. Porovnání můžete vidět níže.

Na druhou stranu i pokud použijete režim Basic a toto pokročilejší HDR, tak stejně nejsou výsledky tak dobré, jak bych si představoval u takto drahého fotomobilu, stíny jsou občas moc tmavé. Konkurenční Galaxy S22 Ultra má o špetku lepší HDR, měl jsem možnost i přímého porovnání. Pochválit nicméně musím věrné podání barev Xperie, řekl bych, že je o něco lepší než u zmíněného Samsungu a také fakt, že snímky jsou zcela precizně ostré po celé své ploše. Úroveň detailů je podobná, ačkoliv Samsung má tendenci fotky přeostřovat a tím u něj občas vznikají artefakty. To se u Sony neděje.

Krásně v podstatě vše ilustruje následující snímek výše. Na Sony si všimněte skvělé ostrosti po celé ploše, protože Samsung má kraje mírně rozmazané a mírně rozpité. Ve stínu ale vytáhl korejský model více světla a také má modřejší nebe. Jeho fotka je ale zároveň mírně přeostřená. To na první pohled může působit na uživatele lépe, ale všimněte si tzv. efektu moaré, vyznačil jsem ho ve výřezu níže. Plné srovnání Xperia Pro-I a Galaxy S22 Ultra připravujeme, zde jsem použil jen ukázku pro kontext, jak dnes recenzovaná novinka fotí.

Fotoaparát Sony se mi obecně zdálo, že spoléhá více na poctivou optiku a méně na algoritmy. To ostatně souvisí s zaměřením na výstup do formátu RAW a mnoho možností nastavení v aplikaci Photo Pro. Níže můžete vidět několik fotek vyfocených na Basic režim s pokročilejším HDR. Na můj vkus jsou některé snímky až moc tmavé.

Možnosti přiblížení – ohnisko 16mm, 24mm, a 50mm

Noc

Xperia Pro-I nemá žádný dedikovaný noční režim, nicméně v noci automaticky v režimu Basic aktivuje noční scénu a pořizuje fotku několik sekund. Výsledné snímky jsou dobré a už tradičně se vám Sony nesnaží udělat z noci den. Jen stejně jako u testování Xperie 1 III jsem bohužel občas zaznamenal snímek, který byl rozmazaný. To se mi s jinými top modely nestává.

Ultra širokoúhlý snímač

Výkon ultra širokoúhlého snímače je vcelku průměrný. V noci to také není žádná hitparáda.

Teleobjektiv

Jak už jsem zmínil, je škoda, že je zde pouze dvojnásobné přiblížení.

RAW

To hlavní, proč by si teoreticky měl zájemce koupit tuto novinku, je manuální režim a focení do RAW. Osobně si nemyslím, že to bude vyžadovat moc lidí, přeci jenom telefon považuji především za super nástroj na focení rychlých momentek na automatiku. Pár fotografů se snad doufejme najde. Ocenit musím velmi podrobné možnosti nastavení v aplikace Photo Pro. Majitel zrcadlovky od Sony se zde bude cítit jako doma.

Pro ukázku jsem vzal několik RAW snímků, importoval je do Lighroom Classic a zmáčknul tlačítko auto. Dále jsem se z fotek snažil vytáhnout maximum, barevné podání jsem ale neměnil. Kvalita je na mobil výborná a lepší RAW výstup z jiného mobilu podle mé zkušenosti nedostanete. Pokud si rádi hrajete v Lightroomu, zde budete spokojeni.

Nahrávání videa

Video můžete nahrávat buď pomocí vestavěné aplikace Photo Pro, nebo Video Pro nebo Cinema Pro. První zmíněná nabízí jen velmi základní možnosti a jedná se o automatiku. V druhém případě máte pak více možností a pomocí této druhé aplikace jsem nejčastěji nahrával. Poslední je pak už pro velmi specifické použití pro následné editování v PC.

Výsledné video má skvělou stabilizaci a velmi se mi líbí také spolehlivé ostření na oči lidí. Naopak mírně mě zklamal dynamický rozsah, který jsem porovnával s iPhonem 12 mini. Ten ho měl větší a video z něj bylo možná i o něco kvalitnější.

Příslušenství fotoaparátu

Na recenzi nám výrobce zapůjčil také fotografické příslušenství. Níže můžete vidět možnost sestavu vhodnou třeba na točení sebe sama. Externí mikrofon je běžný Rode od zrcadlovky, který zapojíte do externího displeje.

Tento externí monitor je určený a vyrobený speciálně pro tuto Xperii Pro-I a je škoda, že nefunguje s jiným mobilem. Má totiž běžné USB-C. Zamrzí také fakt, že nemá dotykový displej. Spolu s ním je v balení i držák na mobil. Displej je pak na tomto držáku uchycen velmi silným magnetem, a lze jej tak posunout. Rozlišení činí 1280 x 720, což je dostatečné.

Na těle tohoto externího monitoru je pak ještě jeden USB-C konektor sloužící k napájení telefonu, dále tlačítko pro zapnutí, pro otočení displeje a nakonec jedno pro regulaci jasu. Cena tohoto Sony Vlog External Monitor pro Xperia Pro-I je stanovena na 5 tisíc korun, což je vysoká částka.

Na snímcích výše ještě můžete vidět mini stativ Sony GP-VPT2BT. Ten už lze připojit také k vybraným kompaktům Sony. Pomocí než můžete zahájit focení/natáčení nebo přepínat mezi fotoaparáty. Můžete ho pak buď sloužit a použít jako držák do ruky, nebo jako ministativ.

Zhodnocení

Jestli jsem už klasickou Xperii 1 III vloni nazval v recenzi jako exotický expert, tak novinka je ještě více exotičtější. Je celkem zajímavé, že samotný výrobce nazývá na svých stránkách Xperii Pro-I jako “fotoaparát s obrazovým snímačem typu 1.0 nabízející všechny funkce smartphonu”. Sony zkrátka myslím trochu jinak.

Pořád je to ale především telefon, který je bohužel dle mého názoru předražený. Za cenu atakující 50 tisíc překonává všechny telefony kromě některých ohebných. Složení objektivů u tohoto fotomobilu, kde největší zoom je jen dvojnásobný, je z mého pohledu nedostatečné. Ve srovnání levnější Galaxy S22 Ultra nabízí 3x a 10x optický zoom. Xperia Pro-I fotí pěkně a poctivě, především její hlavní snímač. Specifičtí uživatelé pak jistě mohou ocenit focení do RAW a široké možnosti nastavení snímání s profesionální aplikací.

Nepotěší krom vysoké cenovky loňský procesor, loňský Android 11 s vidinou pouze dvouleté podpory nebo absence bezdrátového nabíjení. Naopak optimalizace a rychlost systému je vynikající, pochválit musím také v podstatě originální design v čele se skvělým 4K 120Hz OLED displejem.

Tahle Xperia tedy rozhodně není pro každého. Už jen cenovka necelých 50 tisíc jí staví si nelehké pozice, jelikož ty nejlepší Android telefony stojí kolem 30-35 tisíc. A je nová Xperia tedy nejlepší telefon? Pro fotografy preferující manuální focení a milující RAW ano. Pro běžné uživatele jsou na trhu ale lepší volby které nabídnou lepší fotografickou sestavu (s lepším zoomem) a fotky s kvalitnějším automatickým HDR. Kdo si chce však pořádně s foťákem vyhrát, fotit do RAW, bude tu jako doma. Sony by se nicméně podle mě mělo radši znova zaměřit na to, aby dělali dobré telefony pro běžné lidi.

Klady

vynikající 4K 120Hz displej

originální design

profesionální aplikace na focení se skvělým RAW výstupem

skvělá optimalizace, rychlost systému

kvalitní zpracování

Zápory

velmi vysoká cena

teleobjektiv má pouze dvojnásobné přiblížení

loňský procesor

bloatware a jen dvouletá softwarová podpora

nemá bezdrátové nabíjení

reklama reklama