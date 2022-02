Vasyl Moskalenko; Zdroj: Vasyl Moskalenko

To nej z uplynulého týdne #5 – Apple-Man, BlackBerry, Chrome má nové logo

Vychází iOS 15.3, opravuje zejména chyby

Apple se stará o svá zařízení a zatím zde není konkurence, která by předčila podporu této firmy. Dnes jsme se dočkali vydání iOS 15.3 pro iPhony, která by měla být k dispozici již nyní na vašem zařízení. [pokračování článku]

Apple žaluje tvůrce filmu Apple-Man, nechce s ním být spojován

Některé soudní spory jsou trochu nepochopitelné, jiné jsou na místě, aby se pro jednou vyřešila nějaká otázka, případně aby došlo k nápravě křivdy. Apple se nebojí jít do miliardových sporů, ale tentokrát zůstává rozum stát, proč chce žalovat nezávislého filmaře, který s pomocí drobných investorů natočil krátký film. [pokračování článku]

GUG únor – Future of Work a Mezinárodní týDEN žen

GUG.cz je komunita lidí, kteří rádi předají své vědomosti a u toho se sami učí něco nového. Jsme učitelky, podnikatelé, vývojářky i obyčejně neobyčejní geekové :) Pořádáme setkávání, streamujeme přednášky a další akce s jediným cílem – vzdělávat Česko v technologiích. Tohle je náš newsletter o dění v komunitě a věcech, které nás baví. [pokračování článku]

VPN od Googlu přichází na iOS

Google v roce 2020 představil VPN (virtuální privátní síť) pro Android, ale podmínkou bylo mít dražší předplatné služby Google One. Konkrétně je potřeba mít aspoň 2TB verzi. Zatím byla k dispozici jen aplikace pro Android, přičemž jsme se postupně dočkali funkcí jako pozastavení, vyloučení aplikací nebo další bezpečnostní prvky. Až nyní přichází oficiální podpora pro iOS zařízení skrze aplikaci Google One. Podmínky se ale nemění, takže stále musíte mít aspoň 2TB verzi předplatného. [pokračování článku]

Trh s tablety si polepšil, stále dominuje Apple

Trh s tablety se nevyvíjel nějak dobře a spíše měl klesající tendenci. Zájem již nebyl takový, jelikož se nabízí větší mobilní telefony a některé dokáží zastoupit jak mobilní telefon, tak i tablet, samozřejmě myslíme ohebné. Tablety ale zaznamenaly menší renesanci kvůli pandemii. To jde vidět zejména na datech zveřejněné analytickou společností IDC. [pokračování článku]

WhatsApp aplikace konečně dostává reakce, zatím v betě

WhatsApp pracuje na možnosti reakcí u zpráv v chatu již několik měsíců, ale zatím jsme nevěděli, kdy se novinky dočkáme. Máme dobrou zprávu, jelikož první verze míří do beta kanálu. Kdo se účastní na testování, bude si moci v další aktualizaci beta verze aplikace WhatsApp vyzkoušet reakce, tedy funkce, která je dostupná u konkurenčních služeb. Například Telegram už zavádí novinky u této funkce a rozšiřuje použitelnost. [pokračování článku]

BlackBerry prodává své patenty, může to mít dramatický vliv na trh s mobily

Nedávno jsme vás informovali, že BlackBerry mobily s BB OS budou nepoužitelné, jelikož společnost ukončuje služby. I tak se stále chystá vydání mobilu s 5G, ale ten jen ponese název společnosti. Za vývojem a produkcí již stojí někdo jiný. Co se týče ale firmy BlackBerry, tak se dozvídáme, že dochází k prodeji patentů. [pokračování článku]

Série Oppo Reno7 jde do světa, došlo na několik úprav

Některé společnosti prvně představí novinky pro Čínu a až s nějakým odstupem pořádají druhé uvedení, tentokrát pro globální trh. Jsme zvyklý, že dojde na modifikaci názvů a samozřejmě i operačního systému, ale někdy dojde na změnu specifikací. To se nyní děje u globální verze série Reno7. [pokračování článku]

Android 12 – které mobily mají dostupnou aktualizaci

Letos jsme se dočkali poměrně zvláštního uvedení nové verze systému Android. První zamířil do AOSP, tedy pro všechny výrobce. Běžné bylo, že v daný moment jsou ihned poslány aktualizace na smartphony Google Pixel, ale museli jsme si počkat na uvedení nových modelů Pixel 6. Google tak odstartoval pomyslný závod, kdo doručí aktualizaci na Android 12 rychleji. [pokračování článku]

Mobilní herní průmysl je zlatým dolem

Ačkoliv se ve světě her děje mnoho zajímavých novinek, zejména z pohledu nákupů herních studiích velkými společnostmi, tak při pohledu na jednotlivé platformy lze konstatovat, že nejdůležitější sektor je právě ten mobilní. Ve výhledu do budoucna se to nezmění a tento sektor naroste ještě více. [pokračování článku]

Chrome dostává nové logo, po osmi letech

Webový prohlížeč Chrome má velmi typické logo, které se ve své podstatě nezměnilo od počátku. Sem tam došlo na změnu, ale vždy se držel základní koncept. Možná si ještě pamatujete první verzi, která působila plasticky a tak trochu 3D. Vydrželo jen tři roky a Google přešel na méně výrazné, přičemž došlo k zachování barev, jen bylo přidáno globální světlo, také se jinak natočilo. Opět po třech letech došlo na drobnou změnu a logo bylo obohaceno o stíny. Tentokrát ale Google čekal osm lete na změnu. Na první pohled nemusí vypadat dramaticky, ale změny tu jsou. [pokračování článku]

Průměrná cena nejprodávanějších mobilů roste

Trh se smartphony stále roste, byť meziroční rozdíl není nějak dramatický. Co se týče ale cen mobilů, tak ty jdou nahoru, ale záleží na tom, v které části světa se aktuálně nacházíte. Díky analytické společnosti Counterpoint se dozvídáme, jaká je cena běžného nejprodávanějšího mobilu na současném trhu. [pokračování článku]

Za rok 2021 bylo dodáno 1,3 miliardy mobilů, Huawei se nadále propadá

Trh s mobilními telefony v poslední době prošel dramatičtějšími změnami. Stačí zmínit sankce proti společnosti Huawei. Za zmínku také stojí přechod OnePlus pod křídla Oppo. V tuto chvíli očekáváme na pokus o návrat mobilů značky BlackBerry. Analytická společnost IDC zveřejnila přibližně statistiky kolem celého trhu za rok 2021. [pokračování článku]

Apple má představit novinky v první polovině března

Apple nemá moc událostí, na kterých by představil mobilní novinky. Zpravidla očekáváme nové modely v druhé polovině roku, ale sem tam nedodrží tuto tradici. Dle dostupných informací se máme dočkat nových zařízení už za pár týdnů. [pokračování článku]

