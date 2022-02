První dojmy z Galaxy S22 Ultra a S22 + rozsáhlá galerie

Galaxy S22 Ultra; zdroj: Dotekománie

Samsung dnes představil celou novou řadu Galaxy S22. My jsme měli možnost v předstihu si všechny novinky osahat a tudíž vám nyní zprostředkujeme naše první dojmy. Zároveň jsme všechny tři modely – Galaxy S22, Galaxy S22+ a Galaxy S22 Ultra podrobně nafotili a tak si je můžete prohlédnout ve všech barvách.

Galaxy S22 Ultra

Galaxy S21 Ultra a Note 20 Ultra se spojili a vytvořili nový Galaxy S22 Ultra. Tak by se ve stručnosti dal tento nový model popsat. Přináší totiž to nejlepší z obou těchto modelů a po zaniklé řadě Note tak nově nalezneme stylus S Pen právě v Ultra modely řady Galaxy S. Od Note 20 Ultra si propůjčil také design.

Hned po uchopení nové S22 Ultra jsem prožil menší déjà vu, jako bych tenhle telefon už někdy držel. Ono taky aby ne, pokud odhlédneme od modulu fotoaparátu na zádech, jakoby z oka vypadl právě předloňskému Note 20 Ultra.

Jsou zde ale menší odlišnosti. Novinka je o něco tlustší, jelikož má větší baterii. Slot na SIM kartu se také přesunul ze spodní na vrchní stranu. Nicméně tvary zrovna těchto stran jsou jinak úplně stejné a nepovažuji to za nic špatného, osobně se mi totiž právě starý Note velmi zamlouval.

Už vloni u S21 Ultra jsme se dočkali podpory stylusu S Pen. Ten však nebyl integrovaný do těla zařízení a celkově byl stylus mnohem větší. Letos tu máme integrovaný S Pen se stejnými funkcemi jako posledně u již zmíněného Note 20 Ultra. Překvapilo mě, že je však u všech variant černý. To jde pěkně k černé a bílé, ale u vínové a zelené bych radši viděl S Pen v barvě telefonu.

Nové barevné varianty jsou letos o něco méně vyzývavé. Zatímco vloni měly záda stříbrné verze odlesky od modré přes bílou do oranžové, letos je tu prostě matná bílá. Všechny verze dostaly matnou povrchovou úpravu, což chválím. V realitě jsou barvy moc povedené, zelená vypadá podobně jako kdysi u iPhone 11 Pro.

Fotoaparáty na zádech moc nevyčnívají a zapomeňte tak na masivní modul jako vloni. Jedná se sice o trochu čistší řešení, na druhou stranu model Ultra nyní tak trochu vybočuje a odlišuje se od základních modelů S22. Samotné snímače se příliš neliší od loňské S21 Ultra, kombinace je stále stejná a zaujme novější 108 MPx senzor. Porovnání s loňským modelem můžete vidět na fotce vpravo níže.

Potěší také vylepšené noční fotky, přičemž právě noční režim se již nově automaticky aktivuje v běžném režimu. Portrétní režim pak také nyní podporuje noční snímání. Novinkou je pak také speciální aplikace Export RAW pro snímání v tomto formátu. Samsung zde slibuje obdobu Apple ProRAW známou z iPhonů. Na akci jsme neměli povoleno pořizovat telefonem fotografie a dělat benchmarky, a tak si tyto data schováme až do recenze.

Do Česka stejně jako do celé Evropy dorazí verze s procesorem Exynos 2200, který se složením jádry neliší od Snapdragonu, je nicméně mírně podtaktovaný. Grafický čip má Exynos lepší, je od AMD a podporuje ray-tracing. To zatím ale žádná hra nepodporuje, tak uvidíme, jak se to rozšíří.

Jistou zajímavostí je pak menší velikost operační paměti u nejlevnější verze a to pouze 8 GB. Na druhou stranu je nutné vzít v potaz, že cena je nižší, vloni startoval Ultra model na 34 tisících, letos ušetříte 2 000 Kč. A pokud budete chtít 12 GB RAM, vyjde vás to vlastně na téměř stejnou částku.

Galaxy S22 a S22 Plus

Nové modely Galaxy S22 a S22 Plus sice nedostaly S Pen, za to nabízí jiné zajímavé inovace. Designem se oproti loňskému modelu oddělil modul fotoaparátu z rámečku, nicméně je stále vyroben z hliníku (není to tak plast jako u S21 FE). Co mě osobně hodně potěšilo, je návrat ke sklu na zádech u obou velikostí. Měli jsme možnost si porovnat S21 a S22 a sklo na zádech prostě působí hodnotněji.

Rámeček kolem displeje je letos stejně velký na všech stranách, a to se mi hodně líbí. Základní Galaxy S22 je pak o něco menší a kompaktnější než vloni základní S21. Do ruky padne dobře.

Barevné varianty jsou stejné jako u Galaxy S22 Ultra s výjimkou vínové, která je zde nahrazena růžově zlatou.

Hlavní snímač fotoaparátu se konečně po letech dočkal navýšení megapixelů a nového 50MPx senzoru. Také teleobjektiv již není 64MPx a 3x digitálním výřezem, ale pravý optický teleobjektiv se stejným přiblížením.

Shrnutí

Letošní řada Galaxy S22 se nese v duchu menší evolučním změn, které mohou nejednoho uživatele potěšit. Především fanoušci řady Galaxy Note budou letos nadšeni, že si konečně mohou koupit nový telefon a osobně se mi ostřejší linie nového modelu Galaxy S22 Ultra také velmi zamlouvají. Menší Galaxy S22 a S22 Plus pak dostaly nový hlavní 50MPx fotoaparát, optický trojnásobný zoom nebo nové barvy. Navíc potěší, že je základní S22 kompaktnější.

Galerie

Galaxy S22

Galaxy S22+

Galaxy S22 Ultra



