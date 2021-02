Nvidia to nebude mít jednoduché s odkupem ARM

Zdroj: ARM

V září minulého roku došlo na oznámení, že Nvidia kupuje společnost ARM, která stojí za stejnojmennou architekturou. Na základě licencí ostatní společnosti používají technologie ARMu a vytváří si vlastní procesory. Příkladem může být Qualcomm, Samsung i Apple. Technologie používají i firmy jako Microsoft a Google. Ukazuje se, že Nvidia bude muset hodně zapracovat, aby celý obchod o odkupu ARMu vyšel.

Konkurence se obává zrušení neutrality

Nvidia nemůže jen tak odkoupit významnou společnost bez toho, aniž by dostala patřičná schválení regulačních úřadů. Proces může někdy trvat i pár let, přičemž se zkoumá, jestli by daný obchod nezpůsobil příliš velké ovlivnění trhu, nedošlo by k monopolu a podobně.

V tuto chvíli celý obchod zkoumají regulační úřady v EU, USA, Velké Británii a také v Číně. Celá proces se komplikuje, když došlo na oznámení, že EU a Velká Británie řádně prošetří tuto akvizici. Dle dostupných informací společnost Qualcomm kontaktovala regulační úřady s tím, že jsou zde pochybnosti o udržení stávající licenční politiky ARMu. Také se Qualcomm obává, že Nvidia změní licence a ovlivní tak konkurenci.

Firmy jako Microsoft a Google také mají pochybnosti o celé akvizici. Zřejmě se také zapojí do šetření regulačních úřadů. Nvidia ale reaguje, že neplánuje změny v licencích a v podstatě vše zůstane při starém. Samotný ARM má napomoci Nvidii v oblasti umělé inteligence.

Zatím nelze tedy říci, jestli celý obchod bude schválen, či nikoliv, ale dá se předpokládat, že bude dlouho trvat, než se dozvíme nějaké rozhodnutí. Odhadujeme, že by mohl padnout nějaký verdikt až v roce 2022, možná později.

