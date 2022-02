ARM nebude patřit společnosti Nvidia, obchod zrušen

Zdroj: ARM

V roce 2020 došlo na oznámení, že společnost Nvidia kupuje ARM. Výrobce zaměřující se zejména na grafické karty chtěl pod svá křídla vzít firmu, jež se soustřeďuje na navrhování architektur pro výrobce procesorů založených na stejnojmenné architektuře ARM. Celý obchod měl hodnotu 40 miliard dolarů, ale záhy se objevily obavy z celé transakce.

ARM a Nvidia

Konkurenční společnosti měly obavy, že by došlo na ovlivnění trhu a celý by byl ovládán jednou firmou, která by tak mohla zasahovat, jak by se jí zlíbilo. To samozřejmě vyvracela Nvidia, ale ne dlouho na to se objevily obavy také ze stran regulátorů. Celý obchod se řešil v několika zemích, přičemž do vypadalo, že schválení obchodu nedostane Nvidia v EU ani v USA.

Dnes Nvidia informovala, že došlo na společné usnesení, že obchod je zrušen. Nvidia tak stahuje svou nabídku a nebude se snažit spolknout ARM za 40 miliard dolarů. Zároveň ale dodává, že plánuje úzce spolupracovat s firmou ARM, i na nových technologiích.

ARM zřejmě v reakci na toto ukončení jakýchkoliv dohod od odkupu prochází personální změnou. CEO společnosti se nově stává Rene Haas, který dříve mimo jiné pracoval 7 let v Nvidii. Současně se stává členem představenstva. Vystřídal tak dosavadního CEO, kterým byl Simon Segars. Ten působil na své pozici 30 let.

Celý obchod ale není jen tak ukončen. Nvidia vyplatí společnosti SoftBank, která vlastní ARM, částku 1,25 miliardy dolarů jako poplatek za neuskutečněný obchod.

