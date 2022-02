Apple má představit novinky v první polovině března

iPhone SE 2016; zdroj: Dotekomanie.cz

Apple nemá moc událostí, na kterých by představil mobilní novinky. Zpravidla očekáváme nové modely v druhé polovině roku, ale sem tam nedodrží tuto tradici. Dle dostupných informací se máme dočkat nových zařízení už za pár týdnů.

8. března?

Redakce Bloomberg přišla s informací, že by Apple měl mít tiskovou konferenci 8. března, což je úterý. Případně by se mělo představování novinek odehrát kolem tohoto data, pokud se něco nezmění. V první řadě máme očekávat pokračování iPadu Air, ale neočekáváme nějaké dramatické změny. Také by mělo dojít na představení novinek z kategorie Maců.

Podstatnější a asi očekávanějším zařízením bude nový smartphone. Zatím všechny indicie naznačují, že se dočkáme třetí generace iPhonu SE. První model se objevil v roce 2016 a následně jsme si museli počkat na druhou generaci iPhone SE (recenze) čtyři roky. Hlavní novinkou třetí generace má být podpora sítí pátí generace. Zřejmě se dočkáme procesoru A15 a pravděpodobně dojde na vylepšení v oblasti foťáků.

Kromě hardwarových novinek asi můžeme očekávat i softwarové, případně se Apple může zaměřit také na své služby. Samozřejmě nebude chybět chlubení, jak se společnosti daří a v čem je lepší než konkurence.

