BlackBerry mobily s BB OS budou nepoužitelné

Společnost BlackBerry (dříve známá jako RIM) patřila mezi hlavní hráče na mobilním trhu, ale ty doby jsou dávno pryč. Nakonec firma musela učinit strategické rozhodnutí, které vedle k licencování značky a k přechodu na Android. Původní systém BlackBerry OS měl stanovenou podporu jen do roku 2019, přičemž placené aplikace byly odstraněny o rok dříve. Tehdy začalo i ukončování některých služeb. Nyní zde máme finální konec pro původní ekosystém a tedy i zařízení.

Takřka nepoužitelné

Není moc pravděpodobné, že by dnes ještě někdo aktivně používal BlackBerry zařízení se systémem BlackBerry OS, ale pokud se někdo takový najde, tak právě od 4. ledna budou smartphony a tablety takřka nepoužitelné, jelikož společnost ukončuje kompletně podporu. To bude mít vliv na SMS zprávy, volání a dokonce i na tísňové volání. Sice oficiální stránky uvádí, že se uživatelé asi nedovolají ani na číslo 911 (tísňová linka v USA), ale zřejmě to bude mít vliv i v dalších zemích.

U takovýchto zařízení má být problém i s internetovým připojením, a to i v případě WiFi. Firma přímo netvrdí, že dojde ke kompletnímu odstřižení, ale samotná funkcionalita bude nespolehlivá. Současně dochází s ukončením e-mailových služeb hostovaných u BlackBerry. Všechny tyto změny se dotknou systémů BlackBerry 7.1 OS a starší, BlackBerry 10 a BlackBerry PlayBook OS 2.1.

Na oficiálních stránkách jsou uvedena zařízení, která budou přímo postihnuta tímto ukončením služeb:

BlackBerry 10 BlackBerry Classic BlackBerry Passport BlackBerry Leap BlackBerry Z10, Z30, Z3 BlackBerry Q10, Q5 Porsche Design P’9982 od BlackBerry Porsche Design P’9983 od BlackBerry

BlackBerry 7.1 OS a starší BlackBerry Bold: 9900/9930, 9790, 9650, 9788, 9700, 9000 BlackBerry Curve: 9380, 9370/9360/9350, 9330/9300, 9320/9315/9310/9220, 8530/8520, 9380, 8900/8980, 8300/8310/8320/8330/8350i BlackBerry Torch: 9860/9850, 9810, 9800 BlackBerry Storm: 9500/9530, 9520/9550 BlackBerry Pearl: 9100, 8100/8110/8120/8130, 8220/8230 Ostatní BlackBerry 9720 BlackBerry 9620 Porsche Design P’9981 od BlackBerry BlackBerry Tour 9630 BlackBerry Style 9670 BlackBerry 8800/8820/8830 BlackBerry 7130 BlackBerry 8700/8707 BlackBerry 7100 BlackBerry 7290 BlackBerry 7730 BlackBerry 7230 BlackBerry 6720 BlackBerry 6230

BlackBerry PlayBook OS 2.1 a starší BlackBerry PlayBook 4G LTE / 3G+ BlackBerry PlayBook



Kromě toho již nebudou fungovat služby jako BlackBerry Desktop Software, BlackBerry Link, BlackBerry Blend, BlackBerry World, BlackBerry Protect, BlackBerry Password Keeper, BlackBerry ID, BlackBerry Messenger (BBM), PIN to PIN, Enhanced Sim Based Licensing (ESBL) a Identity Based Licensing (IBL).

Jedná se tak o absolutní konec jedné éry, byť jsou zde náznaky, že by se značka mobilů jako taková mohla ještě objevit na trhu. O výrobu se má starat OnwardMobility, ale slibované zařízení, které mělo dorazit v tomto roce, se neobjevilo, možná příští rok.

