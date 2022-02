Zprávy pro Android projdou značnou proměnou

Zdroj: Dotekomanie.cz

Google se snaží prosazovat technologii RCS, která má vytlačit SMS a MMS zprávy. Jednak se jedná o bezpečnější technologii a také není účtovaná po zprávách. Bonusem navíc je možnost posílání obrázků, videí, hlasových zpráv a dalšího typu obsahu. Dokonce tlačí na Apple, aby zavedl aspoň podporu. Odhaduje se, že RCS technologie zaznamená v horizontu několika let 40% nárůst mezi uživateli. Bohužel nativní aplikace Zprávy od Googlu je stále ve starém duchu. Tedy jednoduchá aplikace na SMS. Nereflektuje ale požadavky na větší organizovanost komunikace. To by se mohlo v dohledné době změnit.

Zprávy pro Android

Web 9to5google analyzoval zdrojové kódy aplikace pro Android a podařilo se objevit značnou změnu prostředí, která nás čeká. Současná podoba nabízí jen jednoduchá přehled všech zpráv. Pokud chcete hledat archivované komunikace, musíte jít do menu. Pokud hledáte chaty označené hvězdičkou, pak musíte zamířit do sekce pro vyhledávání. Jednoduše řečeno, orientace v aplikaci je trochu komplikovaná.

Nová verze ale nabídne boční menu, kde se budou nabízet sekce Zprávy, Oblíbené, Archivované a Spam společně s blokovanými kontakty. Dále se nabízí spárovaná zařízení, ovládání podoby, možnost označení všech zpráv jako přečtené a Darovací zprávy, což v tuto chvíli nevíme, co přesně znamená.

Do políčka vyhledávání se pak dostala profilová ikona, pod kterou se skrývá menu s nastavením a volbou účtu. Rozhodně toto přerozdělení uspořádání je vhodnější než současná podoba, ale jak se ukazuje, nebude to jediná novinka.

Google také pracuje na možnosti nahrazení posílání fotografií a videí u MMS. Tento typ zpráv je omezen na 100 KB, což nedává moc prostoru na dobrou kvalitu multimediálního obsahu. Proto chce Google nabídnout možnost, v rámci které se tento typ obsahu nebude posílat přímo v MMS, ale dojde využití služby Google Fotek, přičemž se druhé straně odešle odkaz na konkrétní službu.

Zatím si musíme počkat, kdy začne testování a případně kdy se novinky dostanou mezi všechny uživatele.

