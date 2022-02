Mobilní herní průmysl je zlatým dolem

Fotka od SCREEN POST z Unsplash

Ačkoliv se ve světě her děje mnoho zajímavých novinek, zejména z pohledu nákupů herních studiích velkými společnostmi, tak při pohledu na jednotlivé platformy lze konstatovat, že nejdůležitější sektor je právě ten mobilní. Ve výhledu do budoucna se to nezmění a tento sektor naroste ještě více.

Mobily vedou

Díky analýze společnosti Newzoo získává přehled, jak je velký mobilní herní průmysl. Možná byste si mysleli, že právě hry pro smartphony tvoří jen menší část trhu, ale opak je pravdou. V oblasti příjmů tvoří totiž 52 % celého trhu. Hry pro počítače mají pouze 20 % a konzole 28 %.

Co se týče příjmů, mobilní část dosahuje na 93,2 miliard dolarů, přičemž došlo k meziročnímu růstu o 7,3 %. Konzolové hry ztrácí 6,6 % a dosahují na 50,4 miliard dolarů. Počítačová část poklesla o 0,8 % na 36,7 miliard dolarů. Meziročně ztrácí hry pro webové prohlížeče, které generují také nejmenší příjmy, dle této analýzy.

Jde tedy vidět rostoucí trend u mobilního sektoru a co se týče výhledu na další roky, tak z 93,2 miliard dolarů se dostane na 116,1 miliardy dolarů do roku 2024. Lze tak přepokládat, že i velká herní studia se začnou více soustřeďovat na smartphony a tablety. To by se mohlo odrazit i na mobilech, které by mohly být více optimalizované na hry a možná se dočkáme většího posunu v technologiích.

