GUG únor – Future of Work a Mezinárodní týDEN žen

GUG.cz je komunita lidí, kteří rádi předají své vědomosti a u toho se sami učí něco nového. Jsme učitelky, podnikatelé, vývojářky i obyčejně neobyčejní geekové :) Pořádáme setkávání, streamujeme přednášky a další akce s jediným cílem – vzdělávat Česko v technologiích. Tohle je náš newsletter o dění v komunitě a věcech, které nás baví.

ZPRÁVY Z KOMUNITY

Víte, co jsou to ledňáčci? Prý návštěvníci fitka, kterým předsevzetí pravidelně cvičit vydrží jen během ledna. Takže zatímco se cvičební stařešinové mohou těšit na únorem vyprázdněné tělocvičny, my jsme si založili Slack kanál, kde se navzájem motivujeme ke sportovním výkonům. O motivaci, předsevzetích píše i naše Ivana, ta procvičuje zejména náš vnitřní svět a my to milujeme. // Do GUGu se přidali Miro, Tony a Adéla a z toho máme největší radost, vítejte! // V roce 2022 se pyšníme 9 členy a členkami, kteří jsou zároveň certifikovanými trenéry a trenérkami Googlu – gratulujeme a dmeme se pýchou. // Vyzpovídali jsme Petru Polochovou o tom, jak jí GUG a Digi Days pomohly s rozvojem Klubu Sobíšek. // Bez Pavla Hodála by naše učitelská sekce neodškolila loni před čtyři tisíce učitelů. O Google Certified Educator píše na našem blogu vtipnou glosu.

NEJBLIŽŠÍ AKCE

Future of Work

Budoucnost technologií, práce lidí a s lidmi, nástroje pro remote práci a další témata jsme s Revolgy připravili do programu akce Future of Work, která se bude konat 22. 2. 2022 od 14:00 do 18:00. Registruj se na Future of Work.

Mezinárodní týDEN žen

Opakujeme loňský formát, letos ještě více akcí. Po celý týden od 5. 3. do 8. 3. pojedeme od rána do večera workshopy, přednášky, panelové diskuze a možná přijde i networking. Vše online a zdarma. Zatím si zapiš čas a my brzy odhalíme program. Už teď ti prozradíme, že se vše ponese v duchu letošního mota „Progress, not Perfection“.

TIPY A TRIKY

MacGUGGyverů a GUdžitek je plná komunita. Nedrží ti v uších AirPody? Možná je potřebuješ oblepit tejpou jako na obrázku. Naší Katce pak AirPody v uších vydržely i během náročného cvičení. Dávka čtení v angličtině o tom, proč je diverzita při vývoji produktů a služeb veledůležitá a o laskavém designu, který je the next big thing po HCD. Jak na Screenshot testing si přečtete v článku od našeho Davida. Tip na tech newsletter pro zaneprázdněné lidi. // Remotely.fm

nevíme, ale možná víš ty: Calendly, co v základu komunikuje česky? Pošli tip, pomůžeš nám! Podobné riverside.fm , se šíleným pricingem. Využili jsme na pár projektech, ačkoliv dřívější zkušenosti byly spíš meh s ohledem na (de)synchronizaci u linuxářů. Máš zkušenosti? // A něco, co: Calendly, co v základu komunikuje česky? Pošli tip, pomůžeš nám!



