Nothing ear (1) oficiálně, první produkt za 99 eur

Nově vzniklá společnost Nothing začala lákat na uvedení prvního produktu před nějakou dobou, přičemž se zaměří převážně na příslušenství. Dnes jsme se dočkali nových bezdrátových sluchátek Nothing ear (1). Jeji cena je 99 eur, tedy v přepočtu přibližně 2 550 Kč. Do prodeje zamíří již 31. července.

Společnost si hodně potrpí na prezentování samotného designu nových sluchátek. Ten je částečně průhledný, stejně jako nabíjecí krabička. Sice sluchátka vypadají elegantněji, minimálně netradičně, ale je otázkou, jak budou vypadat po nějaké době používání. Tedy jak se projeví škrábance a podobně.

Nothing ear (1) zapadají do kategorie ANC sluchátek, tedy s aktivním potlačením hluku. K dispozici jsou konkrétně dvě úrovně potlačení. Samozřejmě nesmí chybět režim pro poslech dění okolo. Přes aplikaci pro Android nebo iOS lze provádět aktualizace sluchátek a také nastavovat ekvalizér.

Sluchátka vydrží přehrávat hudbu 4 hodiny s aktivním ANC. Bez něj až 5,7 hodin. S krabičkou se prodlužuje používání sluchátek na 34 hodin. Dobíjení je možné realizovat skrze USB C nebo bezdrátovou technologií. Samotné sluchátko váží 4,7 gramu a obsahuje 11,6mm reproduktor. Jsou podporována gesta a o konektivitu se stará Bluetooth 5.2 s podporou kodeků SBC a AAC.

