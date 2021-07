Nokia XR20 je odolná novinka s bezdrátovým nabíjením

Nokia XR20; Zdroj: HMD Global

HMD Global se poměrně dobře stará o značku mobilů Nokia. Rozhodně se nyní těší většímu zájmu než v dobách, kdy měl otěže Microsoft. Dnes zde máme ale novinku v podobě odolného smartphonu Nokia XR20. Je to první model zapadající do této kategorie. Nabízí poměrně zajímavé vlastnosti, byť jedna součástka ne tak úplně zapadá do této cenové hladiny.

Nokia XR20

Jak již bylo řečeno v úvodu, jedna součástka bude vzbuzovat rozpaky. Jedná se o procesor. HMD Global pro tento model zvolilo Snapdragon 480 s přímou podporou pro mobilní sítě páté generace. Cena mobilu se ale bude pohybovat okolo deseti tisíc korun. Zeptali jsme se HMD Global, proč raději nebyl vybrán procesor z vyšší řady s lepším výkonem. Firma vybrala konkrétní model zejména kvůli délce podpory. Snapdragon 480 bude mít delší podporu od Qualcommu než například Snapdragon 690, ale rozdíl je jen půl roku mezi oběma modely. HMD Global ubezpečuje, že model 480 nabízí dostatek výkonu a uživatelé se nemají čeho obávat.

Co se týče Nokie XR20, tak samozřejmě jako odolný mobil nabízí certifikaci IP68 a také splňuje vojenský standard MIL-STD 810H. Navíc displej je chráněn nejnovějším sklem Corning Gorilla Glass Victus.

Společnost novinku vytvořila do náročných podmínek a myslela i na detaily. Například se zde nabízí programovatelné tlačítko na horní straně mobilu. Ale nejedná se o jediný bonus. Nokia XR20 je vybavena stero reproduktory a překvapivě také bezdrátovým nabíjením, kde je podporována 15W technologie. V případě nabíjení přes USB C je k dispozici 18W.

Společnost také uvádí, že model Nokia XR20 jako první dostane čtyři roky bezpečnostní aktualizací a dočká se po dobu tří let nových verzí systému Android. Na některých trzích budou k dispozici také nadstandardní služby, jako je třeba výměna displeje při prasknutí, ale ještě nevíme, jestli bude tato bonusová služba k dispozici na českém trhu. Ostatně si budeme muset počkat na oficiální datum uvedení na našem trhu a také samotnou cenu. Ta bude ale oscilovat kolem deseti tisíc korun.

Specifikace

displej: 6,67 palců, Full HD+, 20:9, Corning Gorilla Glass Victus

procesor: Snapdragon 480

RAM: 4/6 GB

úložiště: 64/128 GB + microSD

Android 11

Foťák: zadní – 48 MPx, f/1,79 13 MPx, ultra širokoúhlý přední – 8 MPx

USB C, 3.5mm jack

MIL-STD 810H, IP68

stereo reproduktory, čtečka otisků prstů na boku

5G, WiFi 6, Bluetooth 5.1, GPS/A-GPS, Galileo, GLONASS/A-GLONASS, Beidou, QZSS, NavIC, NFC

rozměry: 171,64 x 81,5 x 10,64 mm, 248 gramů

baterie: 4630 mAh + 18W nabíjení, 15W bezdrátové nabíjení

