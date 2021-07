ZTE Axon 30 přichází s druhou generací foťáku pod displejem

ZTE AXON 30; Zdroj: ZTE

Minulý rok společnost ZTE uzmula prvenství s mobilním telefonem ZTE Axon 20, který jako první měl zabudovanou kameru pod displejem. Hodnocení byla ale poměrně špatná, jelikož kvalita snímků neodpovídá dnešní době u jiných mobilů. I tak se jednalo o krásnou ukázku technologií. Dnes zde máme nástupce v podobě ZTE Axon 30.

ZTE Axon 20 5G oficiálně, první mobil se selfie kamerou pod displejem

S kamerou pod displejem

ZTE zapracovalo na technologií, přičemž došlo na snížení počtu megapixelů u foťáku na polovinu. Na druhou stranu obsahuje větší pixely, díky čemuž se zachytí více světla. Oblast nad samotnou kamerou má 400ppi a došlo na vylepšení synchronizace. Sice ZTE prezentuje mnoho nových technologií, ale budeme si muset počkat na první testovací snímky, jestli došlo ke značnému pokroku, nebo se jedná o minoritní vylepšení.

Původní model spíše zapadal do kategorie mobilů střední třídy. To ale již není případ ZTE Axon 30. Ten by se dal považovat za top model, nebo spíše mobil vyšší střední třídy. Nabízí se totiž Snapdragon 870, 120Hz displej nebo až 12 GB operační paměti. O energii se stará baterie o kapacitě 4200 mAh s podporou 55W nabíjení.

Zadní strana je vybavena hned čtyřmi foťáky, přičemž hlavní má 64MPx. K dispozici je také ultra širokoúhlý a dva doplňkové. Čtečka otisků prstů je také zabudována do displeje. Samotný displej se všemi technologiemi je ve své podstatě unikátem, jen je škoda, že ZTE nedocílilo stejných rámečků po celém obvodu. Spodní strana je stále o něco silnější. Možná se dočkáme až příští rok. K dokonalosti stále chybí například bezdrátové nabíjení, odolnost vůči vodě nebo stereo reproduktory.

Specifikace ZTE AXON 30

displej: 6,92 palců, 2460 × 1080 pixelů (Full HD+), OLED, 20.5:9, 10bit, 120Hz

procesor: Snapdragon 870

verze: 6/8 GB LPDDR5 RAM + 128GB (UFS 3.1) 8/12 GB LPDDR5 RAM + 256GB (UFS 3.1)

Android 11 + MyOS11

Dual SIM (nano + nano)

Foťáky: zadní – 64 MPx 8 MPx, 119° 5 MPx, 3cm makro 2 MPx, hloubka ostrosti přední – 16 MPx (pod displejem)

čtečka otisků prstů v displeji

rozměry: 170,2 × 77,8×7,8 mm, 189 gramů

USB Type-C audio, DTS:X Ultra

5G, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 6 802.11 ax (2.4GHz + 5GHz), Bluetooth 5.1, GPS/GLONASS, USB Type-C, NFC

baterie: 4200 mAh + 55W

Základní verze ZTE AXON 30 má nastavenou cenu v Číně na 2198 juanů, což je v přepočtu přibližně 7 350 Kč. Zatím není jasné, kdy se tento mobil podívá do Evropy a případně za jakou cenu. Jakmile se něco dozvíme, aktualizujeme článek.

