U GoMobil se nabízí neomezený tarif bez dat, ale jen dočasně

Za poslední dobu jsme se dočkali několika zajímavých změn na současném trhu s tarify operátorů. Některé nabídky jsou jen dočasné a jiné jsou dostupné jen do určitého data. Zpravidla došlo na snižování cen datových balíčků, ale tentokrát zde máme jinou novinku od virtuálního operátora GoMobil.

Výhodné neomezené volání

GoMobil zavádí na omezenou dobu neomezený tarif, co se týče volání do všech sítí. K dispozici je také 100 SMS zpráv. Standardní cena je 320 Kč měsíčně, ale do 31. srpna je tento tarif Ringo Neo dostupný za 250 Kč měsíčně. Tarif je nabízen bez smlouvy nebo nějakých podmínek. Absence dat je sice mínus, ale pokud chcete jen volání, tak se může jednat o celkem zajímavou možnost.

Samozřejmě lze tento balíček obohatit o data, ale pak cena jde nahoru. I tak sleva zůstává. S 1,5 GB FUP (+ 500 MB jako bonus) naroste na 379 Kč, přičemž může narůst až na 830 Kč za 18+2 GB FUP. V takovém případě již nejde o nějak moc lákavou nabídku.

Po 31. srpnu bude cena vrácena na 320 Kč a za 250 Kč se bude nabízet u GoMobil jen tarif Ringo 400 se 400 minutami do všech sítí, bez SMS a bez dat.

Zdroj: twitter.com



