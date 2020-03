To nej z uplynulého týdne #13 – Vodafone TV, K30 Pro, Tekya, Ginp

Vodafone TV zatím nenahradí Horizon Go

Dnes jsme se dočkali nové služby Vodafone TV, která nabízí celkem tři tarify s různou nabídkou programů. Již jste si ale všimli, že UPC se začíná měnit na Vodafone. Dříve nebo později dojde k vymizení značky UPC, s čím souvisí dotazy, jak to nyní bude, když jsou na trhu dvě služby spadající pod jednu společnost. Zeptali jsme se na aktuální stav služeb Vodafone TV a Horizon Go. [pokračování článku]

Redmi představilo mobily K30 Pro a K30 Pro Zoom Edition

Není to tak dávno, co jsme se dočkali představení nových smartphonů Redmi K30 a Redmi K30 5G, které mohou zaujmout poměrně zajímavou výbavou. Spekulovalo se také o verzi Pro, která by měla zapadnout mezi top modely. Dnes jsme se dočkali, ale ne jen jednoho smartphonu. Společnost Redmi nakonec představila Redmi K30 Pro a Redmi K30 Pro Zoom Edition. [pokračování článku]

Malware Tekya útočí i na aplikace a hry pro děti

Google se opět potýkal s problémem malware u aplikací a her v Obchodě Play. Tentokrát za objevem stojí kyber bezpečnostní společnost Check Point Research, která identifikoval malware Tekya u 56 aplikací a her. Tentokrát se hackeři zaměřili i na děti. [pokračování článku]

OnePlus Pay se představí během pár týdnů

Společnost OnePlus se nyní chystá k představení nových modelů. Měli bychom se jich dočkat během první poloviny dubna, ale kromě toho se dočkáme uvedení nové platební metody OnePlus Pay. Samotná služba byla oznámena minulý rok s tím, že mezi uživatele zamíří v tomto roce. Zatím sice společnost mlčí, ale již se OnePlus Pay objevilo na některých zařízeních této firmy. Konkrétně se ji podařilo zaznamenat na OnePlus 7T Pro. [pokračování článku]

Google a Qualcomm vydají aktualizace grafických ovladačů

Minulý rok se nechala společnost Qualcomm slyšet, že pracuje na možnosti aktualizací ovladačů grafických ovladačů pro smartphony se systémem Android. Nyní je tento projekt blíže k realizace ve spolupráci s Googlem. Nejedná se o jednoduchý proces a rozhodně do něho nejsou zapojeny jen tyto dvě společnosti. [pokračování článku]

Firma Royole představila displej pro Flexpai 2

Původně jsme očekávali, že se dočkáme představení druhé generace ohebného smartphonu Royole Flexpai, ale nakonec společnost uvedla nový displej pro nadcházející Royole Flexpai 2. Kromě toho bylo nastíněno, jaké specifikace a vlastnosti máme očekávat. [pokračování článku]

Malware Ginp zneužívá pandemii a krade peníze uživatelů

Není to tak dávno, co jsme vás informovali o nástupu škodlivých aplikací zneužívajících pandemii COVID-19. Nyní zde máme další přírůstek v podobě upraveného bankovního trojanu Ginp, který se snaží na aktuální situaci vydělat, ale jde na to velmi nechutnou cestou. Doslova uživatele nechá v nevědomí a ještě může přijít o všechny peníze, které má na účtu. [pokračování článku]

Facebook sníží kvalitu videí, chce pomoci infrastruktuře

Sociální sítě se připojují ke streamovacím službám, takže v blízké době očekávejme nižší kvalitu videí. Facebook jeho další služby se tak budou snažit pomoci evropské infrastruktuře vyrovnat se se zátěží lidí, kteří zůstanou během pandemie COVID-19 doma. [pokračování článku]

Google Play Filmy zřejmě nabídnou sledování zdarma s reklamami

Google nabízí v rámci Obchodu Play mimo jiné i možnost si kupovat nebo půjčovat filmy a televizní seriály nebo show. Od roku 2014 je tato sekce dostupná i v České republice. Strategie kolem cen se nezměnila, takže mnozí stále soudí, že se jedná o poměrně nákladnou službu. Zejména v anglicky mluvících zemích se poměrně často nabízí slevové akce. V Česku jsme nic takového nezaznamenali, pokud nepočítáme chybu, v rámci které byly filmy za pár korun. Nyní by se měla chystat novinka, jež nabídne sledování filmů a dalšího obsahu zdarma. [pokračování článku]

Vodafone vylepšuje tarif #jetovtobě pro studenty

Vodafone už delší dobu nabízí jeden z nejvýhodnějších mobilních tarifů #jetovtobě, ale má menší úskalí. Je určen jen pro studenty, kteří se musí prokázat ISIC průkazem, přičemž musí být mladší 26 let. Základní cena 499 Kč měsíčně již od svého počátku nabízela pořádnou porci dat, neomezené volání a SMS zprávy. Nyní jsme se dočkali dalšího vylepšení. [pokračování článku]

Mi Smart Compact Projector je nový projektor od Xiaomi

Vedle Redmi Note 9S společnost Xiaomi představila také svůj chytrý kompaktní projektor. Mi Smart Compact Projector bude možné zakoupit za 429 dolarů (cca 9 971 Kč bez DPH) od 20. dubna letošního roku. [pokračování článku]

První dojmy z Huawei P40 Pro aneb mé poprvé bez Googlu

Včera byl představen nový top model od Huawei, a to model P40 Pro. Vyšší model P40 Pro+ zatím pravděpodobně nebude v Česku dostupný. My již začínáme testovat právě Huawei P40 Pro. Pojďme se podívat, jaké jsou moje první dojmy. [pokračování článku]

Xiaomi také představilo Mi 10 Lite s podporou 5G

Společnost Xiaomi již představila své hlavní top modely pro tento rok, přičemž dnes se konalo globální představení. To původní bylo určeno jen pro Čínu. Xiaomi Mi 10 a 10 Pro zamíří do Česka již 1. května, ale na oficiální ceny si musíme počkat. Nečekali jsme nějaké novinky v rámci dnešní konference, ale nakonec společnost překvapila modelem Xiaomi Mi 10 Lite. [pokračování článku]

iPhone a iPad: Jak vymazat cache v Safari

Cache (mezipaměť) může zabírat úložný prostor na iPhone a iPad, a pokud trávíte spoustu času prohlížením webů skrze Safari, máte zaděláno na problém. Po delší době se mezipaměti značně nahromadí, proto je vhodné je promazat. Získáte tím nejen více místa ve svém iOS zařízení. [pokračování článku]

Android 10 – které mobily mají dostupnou aktualizaci

V úterý Google vydal stabilní systém Android 10 po sérii beta verzí. Během nich jsme bedlivě sledovali všechny novinky, které jsou obsaženy. Vše je popsáno v naší mini sérii. Nyní ale započal pomyslný závod, který výrobce dostane do svých mobilů aktualizaci na Android 10 mezi prvními. Již nyní víme o plánech u mobilů Nokia a Huawei. [pokračování článku]

