Google Play Filmy zřejmě nabídnou sledování zdarma s reklamami

Google nabízí v rámci Obchodu Play mimo jiné i možnost si kupovat nebo půjčovat filmy a televizní seriály nebo show. Od roku 2014 je tato sekce dostupná i v České republice. Strategie kolem cen se nezměnila, takže mnozí stále soudí, že se jedná o poměrně nákladnou službu. Zejména v anglicky mluvících zemích se poměrně často nabízí slevové akce. V Česku jsme nic takového nezaznamenali, pokud nepočítáme chybu, v rámci které byly filmy za pár korun. Nyní by se měla chystat novinka, jež nabídne sledování filmů a dalšího obsahu zdarma.

Google Play Filmy a reklamy

Mohli bychom říci, že tato služba to má těžké, když nenabízí jakékoliv předplatné pro sledování obsahu. Konkurenci vidíme u služby Netlfix, HBO Go a podobných, kde je nastavena poměrně rozumná měsíční platba s dostupností celého obsahu, aspoň v rámci dané země nebo lokality.

Nyní se ale zřejmě chystá novinka, kterou nenajdeme ani u výše zmíněné služby Netflix. Jedná se o možnost sledování zdarma s reklamami. Aktuální verze aplikace Google Play Filmy 4.18.37 obsahuje několik řádků kódu, které naznačují, že se něčeho takového dočkáme.

<string name=“athome_add_birthdate_to_watch“>Add birthdate to watch</string>

<string name=“athome_free_with_ads“>Free with ads</string>

<string name=“athome_free_with_ads_description“>Hundreds of movies, just a few ads</string>

<string name=“athome_introduce_free_movies“>Introducing</string>

<string name=“athome_watch_free_with_ads“>Watch free with ads</string>

Zde je jasné definované, že bude možné sledovat stovky filmů jen za zhlédnutí reklam. Není jasné, jestli reklamy budou během sledování, nebo si budete muset vytrpět několik reklam na začátku filmu. Otázkou je, jestli bude k dispozici celý obsah, nebo jen určitá část.

Možná se jedná jen o první změnu a Google snad nastaví předplatné, díky kterému by mohl začít konkurovat streamovacím službám. Ostatně Obchod Play již má předplatné na obsah, ale to se týká jen vybraných aplikací a her. Zde by to dávalo větší smysl. Budeme si muset nějakou chvíli počkat na představení této novinky a hlavně na podmínky, případně omezení.

