Zdroj: Dotekomanie.cz

Sociální sítě se připojují ke streamovacím službám, takže v blízké době očekávejme nižší kvalitu videí. Facebook jeho další služby se tak budou snažit pomoci evropské infrastruktuře vyrovnat se se zátěží lidí, kteří zůstanou během pandemie COVID-19 doma.

Facebook a Instagram pomohou Evropě

Mluvčí Facebooku v rozhovoru prohlásil, že jak Facebook, tak i Instagram dočasně sníží přenosovou rychlost videí na území Evropy. To by v praxi mělo pomoci udržet infrastrukturu při životě. Díky tomu tak budou moci být všichni i nadále online.

Toto rozhodnutí samozřejmě není nijak překvapivé. V podstatě bylo jen otázkou času, než se tak stane. Streamovací služby Netflix, Prime Video a YouTube již snižují kvalitu obsahu. Nyní se do tohoto plánu zapojí také Facebook a Instagram. Tento krok by ale evropské síti mohl skutečně pomoci. Jen Facebook měl v létě loňského roku aktivních 289 mil. uživatelů v Evropě. Pokud by tito uživatelé byli aktivnější, mohli by výrazněji síť zatížit.

Ačkoliv je tato zpráva nepříjemná, je třeba se na ní dívat z vícero úhlů. Lidé, kteří jsou nuceni pracovat z domova, mohou být i nadále připojeni k internetu a být v kontaktu se svými klienti či zaměstnanci. Zda podobný osud potká i ostatní trhy, se prozatím neví.

Zdroj: engadget.com



Domů » Články » Facebook sníží kvalitu videí, chce pomoci infrastruktuře

reklama reklama