Vodafone TV zatím nenahradí Horizon Go

Dnes jsme se dočkali nové služby Vodafone TV, která nabízí celkem tři tarify s různou nabídkou programů. Již jste si ale všimli, že UPC se začíná měnit na Vodafone. Dříve nebo později dojde k vymizení značky UPC, s čím souvisí dotazy, jak to nyní bude, když jsou na trhu dvě služby spadající pod jednu společnost. Zeptali jsme se na aktuální stav služeb Vodafone TV a Horizon Go.

Vodafone TV je nová digitální televize

Vodafone TV vs. Horizon Go

Obě služby nabízejí poměrně stejnou nabídku tarifů, ale samotné ceny jsou trochu rozdílné. V tuto chvíli vyjde levněji případné zákazníky právě Vodafone TV. Zde najdeme nejlevnější tarif za 150 Kč měsíčně pro ty, co mají internetové připojení od Vodafonu. Pro ostatní je cena nastavena na 299 Kč měsíčně.

Porovnání služeb

Základní tarif UPC KLASIK vč. Horizon Go cena 429 Kč měsíčně (věrnostní program 229 Kč) víc než 60 TV programů z toho 40 v HD Vodafone TV Klasik cena 299 Kč měsíčně (věrnostní program 150 Kč) Více než 55 programů z toho přes 40 programů v HD

Střední tarif UPC KOMFORT vč. My Prime a Horizon Go cena 629 Kč měsíčně (věrnostní program 429 Kč) víc než 120 TV programů z toho 69 v HD Vodafone TV Komfort cena 499 Kč měsíčně (věrnostní program 300 Kč) Více než 110 programů z toho přes 70 programů v HD

Nejvyšší tarif UPC KOMPLET vč. My Prime a Horizon Go cena 1029 Kč měsíčně (věrnostní program 829 Kč) víc než 150 TV programů z toho 85 v HD Vodafone TV Komplet cena 899 Kč měsíčně (věrnostní program 600 Kč) Více než 130 programů z toho přes 90 programů v HD



Z tohoto jednoduchého porovnání základních nabídek jednotlivých tarifů je vidět, že právě služba Vodafone TV je mnohdy levnější a nabízí více. Naskýtá se tedy otázka, jestli můžete využívat Vodafone TV, pokud si platíte adekvátní UPC tarif. Zde je jednoduchá odpověď, nemůžete.

Ani přihlašovací údaje nejsou stejné. Obě služby nyní působí totiž samostatně a odděleně. Pokud byste tedy chtěli přejít z UPC KLASIK vč. Horizon Go na Vodafone TV Klasik, musíte původní službu ukončit a objednat si novou u Vodafonu. Ten napomůže takovému zákazníkovi s přechodem.

Zástupce společnosti Vodafone nám sdělil, že se nyní plánuje migrační program, kdy umožní zákazníkům přejít z UPC služeb na Vodafone TV.

Zeptali jsme se i na budoucnost služby UPC jako takové. V tuto chvíli se neplánuje ukončení UPC a hromadná migrace na Vodafone TV. Odhadujeme, že se tak jednou stane, ale kdy k tomu dojde, netušíme. V tuto chvíli tedy Vodafone TV a Horizon Go si budou konkurovat, aspoň po nějaký čas. UPC stále bude nabízet své služby za stávajících podmínek.

Dvě „ale“ na závěr

V první řadě je nutné upozornit, že Vodafone TV nelze sledovat na počítači. Není k dispozici aplikace pro tyto operační systémy, ani není k dispozici webová verze. To je zatím možné jen s Horizon Go. Sice na první pohled může Vodafone TV vypadat levnější než Horizon Go, ale jen v základní nabídce. Pokud máte internetové připojení od UPC, služba Horizon Go s televizní nabídkou vychází levněji.

UPC KLASIK vč. Horizon Go a internetového připojení cena 280 Kč měsíčně (věrnostní program 80 Kč)

UPC KOMFORT vč. My Prime. Horizon Go a internetového připojení cena 430 Kč měsíčně (věrnostní program 230 Kč)

UPC KOMPLET vč. My Prime, Horizon Go a internetového připojení cena 730 Kč měsíčně (věrnostní program 530 Kč)





