Firma Royole představila displej pro Flexpai 2

Zdroj: Royole

Původně jsme očekávali, že se dočkáme představení druhé generace ohebného smartphonu Royole Flexpai, ale nakonec společnost uvedla nový displej pro nadcházející Royole Flexpai 2. Kromě toho bylo nastíněno, jaké specifikace a vlastnosti máme očekávat.

Nový zobrazovací panel

Ohebné displeje jsou náchylné na poškození vzhledem k tomu, že jsou z měkkého materiálu. V této oblasti se sice provádí výzkum a vývoj, ale zatím na trhu není technologie, která by přinesla ohebnost plastu a odolnost skla. Na takový pokrok si budeme muset ještě počkat. Společnost Royole ale představila nový zobrazovací panel, který má o něco lepší vlastnosti, aspoň co se týče ohýbání.

Firmě se podařilo upravit vrstvy displeje tak, aby nedocházelo k viditelného zvlnění povrchu. To je u aktuálních ohebných mobilů dosti patrné a mnohdy vytváří nepříjemný efekt, na dotek je to znatelné a celkově to může způsobovat horší čitelnost kvůli odleskům. Jak vidíte na animovaném obrázku výše, jednotlivé vrstvy budou držet při sobě. Níže pak můžete vidět, co třetí generace displeje Cicada Wing nabídne u budoucího Royole Flexpai 2.

Díky těmto změnám se podařilo snížit rádius ohybu na 1 mm. Panel vydrží více než 200 000 ohybů, což je dnes takový pomyslný standard u těchto displejů. Firma zapracovala na světelnosti, kontrastu, odezvě a snížilo se barevné posunutí. Kromě displeje se zapracovalo také na samotném ohýbacím mechanimsu.

Royole Flexpai 2

Zástupci společnosti také uvedli, jaké specifikace bude mít nadcházející Royole Flexpai 2. K dispozici bude Snapdragon 865, 5G konektivita, LPDDR5 paměti a UFS 3.0 úložiště. Displej nabídne 7,8palcovou úhlopříčku s poměrem stran 4:3. Firma uvádí, že bude novinka více odolná při běžném používání. Royole Flexpai 2 se představí v druhém čtvrtletí tohoto roku.

Zajímavým překvapením na závěr je uzavření strategického partnerství se společností ZTE. Základem spolupráce je 5G technologie, ale můžeme se dočkat i situace, že ZTE díky tomu nabídne vlastní ohebné zařízení.

