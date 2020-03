Zdroj: Gizmochina

Chytré telefony značky LG spadající do řady G jsou známé jako vlajkové modely. To by ale LG G9 ThinQ mohl změnit. Společnost totiž už několik let označuje vlajkové modely přídavkem G. Podle nejnovějších informací bude ale tato tradice již minulostí

LG G9 ThinQ změní cíle

Na internetu kolují informace o tom, že společnost LG plánuje přepracovat svou mobilní řadu a uvede G9 ThinQ jako telefon střední třídy. To by přineslo nevídanou změnu, protože doposud tímto přídavkem byly označovány vlajkové telefony. G9 ThinQ by měl dorazit s procesorem Snapdragon 765 5G.

Nicméně, k tomuto rozhodnutí firma došla po přezkoumání trhu a porovnání úspěchu svých telefonů. Pokud LG uvedlo na trh telefon s procesorem Snapdragon 865, cenovka byla nastavena nad hranici 1 000 dolarů. V této cenové relaci si ale zákazníci raději koupí iPhone nebo telefon Samsung.

Firma tak po přezkoumání trhu zjistila, že její focus nemá být prémiová třída, ale ta střední. Zkrátka a jistě zde může LG zabojovat a urvat si kus trhu pro sebe. S největší pravděpodobností G9 ThinQ dorazí už tento měsíc. Podle spekulací dorazí s OLED panelem, čtečkou otisků prstů v displeji a čtyřmi zadními fotoaparáty. Bude mít také vyhrazené tlačítko pro vyvolání Google Assistant a zdířku pro připojení 3,5mm jack konektoru.

Zdroj: gizmochina.com



Domů » Články » LG G9 ThinQ změní filozofii firmy

reklama reklama