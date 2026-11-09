Windows 11 dostává velkou aktualizaci. Microsoft slibuje až o 20 % rychlejší systém a lepší propojení s telefony

Zdroj: GPT Images1
Microsoft začíná postupně rollovat na počítače a notebooky rozsáhlou aktualizaci svého aktuálního systému Windows 11. Jedná se o verzi 26H2 (Windows 11 2026 Update), nicméně jednotlivé funkce se mohou na zařízení dostávat skrze menší dílčí aktualizace. Celkově se má tento velký update zaměřit především na výkon, propojení s mobilními telefony a nové funkce pro práci i zábavu. Podle Microsoftu díky aktualizaci může dojít ke zrychlení systému až o 20 %, přičemž změny se dotknou také správy operační paměti, vyhledávání, úprav fotografií nebo hraní her.
Windows 11 budou rychlejší a úspornější
Microsoft vylepšil řadu systémových komponent, které ovlivňují každodenní používání počítače. Zrychlení se má projevit při spouštění systému, otevírání aplikací nebo práci v Průzkumníku souborů. Optimalizace se týkají také nabídky Start, vyhledávání, Microsoft Edge a kancelářských aplikací Microsoft 365. Zajímavé změny přicházejí v oblasti správy paměti. Na počítačích s 8 GB RAM dokáže Windows podle Microsoftu udržovat v paměti až o 2 GB více aktivních dat. Systém navíc na zařízeních s 8 GB RAM nebo méně nebude načítat widgety na pozadí, dokud je uživatel neotevře. Tím může uvolnit více než 200 MB cenné operační paměti.
Uživatelé získají také větší možnosti přizpůsobení hlavního panelu včetně změny jeho umístění. Microsoft slibuje lepší kontrolu nad instalací aktualizací, méně zbytečných restartů a spolehlivější připojení Bluetooth zařízení. Například párování AirPods má být až o 15 sekund rychlejší. Vylepšení se dočká i vyhledávání přímo na hlavním panelu. Některé úkoly bude možné provádět bez nutnosti otevírat nastavení. Typicky se bude jednat o úkony jako přepínání tmavého režimu, zapínání nočního osvětlení nebo uspořádávání oken.
Lepší propojení s Androidem a iPhonem
Microsoft se v rámci aktualizace zaměřil také na rozšíření integrace mobilních telefonů se systémem Windows 11. Uživatelé budou moci přímo z počítače číst oznámení, odpovídat na zprávy nebo vyřizovat telefonní hovory. Novinkou je také možnost prozvonit připojený telefon prostřednictvím rychlého nastavení Windows. Majitelé podporovaných Android zařízení získají navíc přístup k souborům telefonu přímo v Průzkumníku a možnost spouštět mobilní aplikace v samostatných oknech.
Změny čekají také aplikaci Fotografie. Ta by se měla spouštět až o 20 % rychleji a měla by umožnit vyhledávání snímků pomocí přirozeného jazyka a pokročilejší úpravy, například odstraňování nežádoucích objektů nebo úpravu osvětlení prostřednictvím funkce Relight.
Novinky pro hráče a lepší přístupnost
Hráči se dočkají technologie Advanced Shader Delivery (ASD), která umožní distribuovat předem připravené shadery. Díky tomu se mohou podporované hry načítat výrazně rychleji. Microsoft uvádí například hry Forza Horizon 6 nebo Gears of War: E-Day. Vylepšení získává také herní panel Game Bar, který nově nabídne přístup k webovému obsahu prostřednictvím Microsoft Edge přímo během hraní.
Pro kreativní uživatele Microsoft připravil nástroj Ink Canvas, který umožňuje kreslení, psaní poznámek a práci s Copilotem. Přibývá také pokročilá haptická odezva podporovaných myší, například Logitech MX Master 4, která dokáže fyzicky signalizovat zarovnání objektů nebo přichycení oken. Významné změny se týkají také přístupnosti. Windows 11 dostávají barevné překryvné filtry Screen Tint, samostatné nastavení lupy pro jednotlivé monitory a vylepšené předčítání matematických výrazů. Aktualizace se na počítače a notebooky bude dostávat postupně.
Zdroj: fonearena.com
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Komentáře
Jan S9. 11. 2026, 9:28
W11 – 26H2 instalovaná již 2.10.26 článek z 9.11.2026?