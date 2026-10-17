Aplikace Link to Windows nyní umožňuje vzdáleně vypnout, nebo restartovat počítač

Zdroj: Google Play
Aplikace Link to Windows umožňuje majitelům Androidů propojit jejich telefon s počítačem s Windows. Díky propojení tak mohou některé funkce jako jsou čtení a psaní SMS, zobrazení notifikací, nebo uskutečnit hovory, používat přímo na počítači. Microsoft k těmto funkcím přidává další užitečnou.
Aplikace Link to Windows dostává nové funkce
Link to Windows nově umožní dálkově počítač s Windows vypnout, restartovat, nebo uspat. Novinka se objevuje prozatím v betaverzi aplikace s číslem sestavení 1.26101.103.0. Nové tlačítko „Power“ nahradí stávající „Lock PC“ a nabídne čtyři akce: uzamčení počítače, vypnutí, restart a uspání.
Z telefonu je možné také počítač aktualizovat. Pokud jsou na počítači připraveny čekající aktualizace Windows, bude je možné pohodlně z telefonu pustit a následně počítač vypnout, nebo restartovat. Uživatel bude před každou takovou akcí upozorněn, že může dojít ke ztrátě neuložené práce.
Možnost počítač takto vzdáleně ovládat není úplně žádnou novinkou. Standardně ji nabízí mnoho aplikací třetích stran jako například Unified Remote, nebo AnyDesk. Toto řešení nabízí přímo Microsoft a očekává se, že bude jednoduché a spolehlivé. Funkce se nacházejí prozatím v beta verzi, nicméně se očekává, že budou brzy zahrnuty do ostré verze pro všechny uživatele.
Zdroj: androidheadlines.com
Kolik úložného prostoru v mobilu reálně potřebujete?
Komentáře