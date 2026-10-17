Aplikace Link to Windows nyní umožňuje vzdáleně vypnout, nebo restartovat počítač

• 17. 10. 2026#Android #Aplikace
Aplikace Link to Windows nyní umožňuje vzdáleně vypnout, nebo restartovat počítač

Zdroj: Google Play

Aplikace Link to Windows umožňuje majitelům Androidů propojit jejich telefon s počítačem s Windows. Díky propojení tak mohou některé funkce jako jsou čtení a psaní SMS, zobrazení notifikací, nebo uskutečnit hovory, používat přímo na počítači. Microsoft k těmto funkcím přidává další užitečnou.

Aplikace Link to Windows dostává nové funkce

Link to Windows nově umožní dálkově počítač s Windows vypnout, restartovat, nebo uspat. Novinka se objevuje prozatím v betaverzi aplikace s číslem sestavení 1.26101.103.0. Nové tlačítko „Power“ nahradí stávající „Lock PC“ a nabídne čtyři akce: uzamčení počítače, vypnutí, restart a uspání.

Z telefonu je možné také počítač aktualizovat. Pokud jsou na počítači připraveny čekající aktualizace Windows, bude je možné pohodlně z telefonu pustit a následně počítač vypnout, nebo restartovat. Uživatel bude před každou takovou akcí upozorněn, že může dojít ke ztrátě neuložené práce.

android-link-to-windows

Zdroj: Google Play

Možnost počítač takto vzdáleně ovládat není úplně žádnou novinkou. Standardně ji nabízí mnoho aplikací třetích stran jako například Unified Remote, nebo AnyDesk. Toto řešení nabízí přímo Microsoft a očekává se, že bude jednoduché a spolehlivé. Funkce se nacházejí prozatím v beta verzi, nicméně se očekává, že budou brzy zahrnuty do ostré verze pro všechny uživatele.

Link to Windows
Link to Windows
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Link to Windows
Developer: Microsoft Corporation
Price: Free

Zdroj: androidheadlines.com

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Profilovka

Senior Editor jehož vášní jsou AI, mobilní technologie a vše kolem IT. Ve volném čase rád sportuje, čte, nebo se toulá přírodou. Ač uživatel Apple platformy, dobře si rozumí i s Androidem.

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