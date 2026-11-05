Nové Bluetooth 7.0 zrychluje přenos dat až na 7,5 Mb/s. Ne každé zařízení to ale nabídne

Zdroj: Bluetooth SIG
Ve zkratce:
- Nová specifikace Bluetooth 7.0 zavádí technologii HDT, která zvyšuje přenosovou rychlost v úsporném režimu až na 7,5 Mb/s.
- Vyšší rychlost přenosu dat zajistí vyšší energetickou efektivitu zařízení a umožní kvalitnější streamování Hi-Res audia.
- Technologie HDT je u Bluetooth 7.0 volitelná, první podporovaná zařízení se na trhu objeví již v příštím roce.
Sledovat novinky v některých bezdrátových standardech je i dnes poměrně komplikované, jelikož se objevují nejrůznější nuance a výjimky. Skvělým příkladem je čerstvě oznámená specifikace Bluetooth 7.0.
Bluetooth Core 7.0
Organizace Bluetooth SIG zveřejnila hlavní novinku týkající se specifikace Bluetooth Core 7.0, tedy zjednodušeně Bluetooth 7.0. Tou je podpora technologie Bluetooth High Data Throughput (HDT), která přináší téměř čtyřnásobnou rychlost v úsporném režimu LE (Low Energy). Pokud vezmeme dosavadní standard Bluetooth 6.0, ten dosahuje v klasickém režimu rychlosti až 3 Mb/s a v LE verzi maximálně 2 Mb/s.
Bluetooth 7.0 zachovává klasický režim s rychlostí až 3 Mb/s, ale právě v úsporném režimu LE nově dosahuje až na 7,5 Mb/s. Jde o celkem razantní skok oproti současné generaci. Nejde přitom jen o samotné zrychlení přenosu. Rychlejší odeslání dat zkracuje dobu aktivního vysílání, takže zařízení mohou být energeticky efektivnější a spotřebovávat méně baterie.
Změna se odehrála na fyzické vrstvě díky efektivnější modulaci bez nutnosti rozšiřovat frekvenční rozsahy. Novinka se v prvních zařízeních objeví již v příštím roce, při nákupu ale bude nutné dávat pozor na specifikace. Samotný fakt, že si koupíte zařízení s Bluetooth 7.0, totiž ještě neznamená, že budete moci využívat rychlost až 7,5 Mb/s. Technologie HDT je totiž volitelná. Na trhu se tak setkáme se zařízeními s plnohodnotným Bluetooth 7.0 + HDT, ale také se základním Bluetooth 7.0, které zůstane na dosavadním maximu 3 Mb/s v klasickém režimu a 2 Mb/s v LE.
|Režim přenosu
|Bluetooth 7.0 + HDT
|Bluetooth 7.0 (základ)
|Bluetooth 6.0
|Bluetooth LE – vysokorychlostní (HDT)
|Až 7,5 Mb/s (2, 3, 4, 6 a 7,5 Mb/s)
|Nepodporuje
|Nepodporuje
|Bluetooth LE – rychlý režim (2M)
|2 Mb/s
|2 Mb/s (volitelně)
|2 Mb/s (volitelně)
|Bluetooth LE – základní režim (1M)
|1 Mb/s
|1 Mb/s (povinně)
|1 Mb/s (povinně)
|Bluetooth LE – dlouhý dosah (Long Range)
|125 kb/s nebo 500 kb/s
|125 kb/s nebo 500 kb/s (volitelně)
|125 kb/s nebo 500 kb/s (volitelně)
|Bluetooth Classic – zrychlený (EDR)
|2 Mb/s nebo 3 Mb/s
|2 Mb/s nebo 3 Mb/s (volitelně)
|2 Mb/s nebo 3 Mb/s (volitelně)
|Bluetooth Classic – základní (BR)
|1 Mb/s
|1 Mb/s (volitelně)
|1 Mb/s (volitelně)
Vyšší rychlost u Bluetooth 7.0 + HDT je vítaná, zejména kvůli přenosu bezztrátového (lossless) a Hi-Res zvuku včetně prostorového audia. Současně z toho budou těžit i chytré hodinky, náramky a jiná zařízení. Teoreticky se dá HDT využít i pro chytré brýle.
Zdroje: bluetooth.com, engadget.com
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