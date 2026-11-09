Světlý vzhled není na mobilu nejoblíbenější, střídání používá ještě méně uživatelů + Nová anketa

• 9. 11. 2026#Smartphony
Světlý vzhled není na mobilu nejoblíbenější, střídání používá ještě méně uživatelů + Nová anketa

Zdroj: DALL·E

Dnešní operační systémy již podporují tmavý vzhled, ale nebylo tomu tak vždy. Kromě toho nabízí možnost automatické změny, ale toto používá jen 17 % hlasujících v naší nedávné anketě. Světlé prostředí je na tom o něco lépe. To totiž používá 17,1 % uživatelů. Střídání podle aplikací a webových stránek používá 5,7 % a zbytek hlasujících volí pak kompletně tmavý design.

  • Ano, šetří to oči i baterii a světlý už nesnesu: 62,9 %
  • Mám nastavené automatické přepínání podle denní doby: 14,3 %
  • Ne, preferuji klasický světlý vzhled, líp se mi čte: 17,1 %
  • Střídám to podle konkrétní aplikace nebo webu: 5,7 %

Nová anketa

Každý den musíme řešit své vlastní soukromí, zejména na internetu. Pomáhá nám systém, nejrůznější aplikace a pak i rozum. Otázkou je, jak jste na tom se soukromím u svého mobilu před partnerkou či partnerem. Je mobil vaší osobní svatyní, nebo může drahá polovička přistupovat k obsahu?

Zná váš partner/ka PIN nebo heslo k vašemu telefonu?

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iPhone za 60 000 Kč bez pořádného foťáku? Drsná pravda o iPhone Duo

Profilovka

Šéfredaktor, tvůrce dotekomanie.cz, androiďák, podcaster v PZL. Také milovník adrenalinových sportů, na které nemá čas.

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