Office 2024 Pro Plus za 538 Kč a Windows 11 Pro za 298 Kč. Godeal24 opět spouští výrazné slevy

Internetový obchod Godeal24 přichází se speciální akcí u příležitosti Singles‘ Day, nákupního svátku, který každoročně připadá na 11. listopadu. V rámci časově omezené nabídky můžete pořídit Microsoft Office 2024 Pro Plus přibližně za 538 Kč a Windows 11 Pro za 298 Kč. Oba produkty lze zakoupit také ve zvýhodněném balíčku za přibližně 802 Kč.
Office 2024 Pro Plus za necelých 540 korun
Kancelářský balík Microsoft Office patří mezi základní nástroje pro práci, studium i každodenní používání počítače. Verze Office 2024 Pro Plus obsahuje aplikace Word, Excel, PowerPoint, Outlook a Access. Nabízí také modernizované uživatelské prostředí, vylepšené funkce Excelu, rychlejší odezvu a bezpečnostní aktualizace.
Výhodou oproti Microsoft 365 je možnost jednorázového nákupu bez pravidelných měsíčních poplatků. Godeal24 nabízí licenční klíč Office 2024 Pro Plus pro jeden počítač za přibližně 538 Kč.
V rámci stejné akce lze zakoupit také Windows 11 Pro za přibližně 298 Kč. Pokud potřebujete oba produkty, obchod nabízí společný balíček za 802 Kč, což představuje úsporu přibližně 34 Kč oproti samostatnému nákupu.
Nabídka může zaujmout především uživatele, kteří chtějí aktualizovat starší software nebo vybavit nový počítač. Před nákupem je však vhodné ověřit typ licence, její původ a podmínky aktivace, protože velmi levné licenční klíče nemusí poskytovat stejná práva jako běžné licence od autorizovaných prodejců.
Nejlevnější licenci Office, jakou kdy najdete. Zaručeně!
- Office 2024 Pro Plus Key – 1 PC – 538,22 Kč
- Office 2024 Pro Plus Key – 3 PCs – 1487,60 Kč (pouze 495,87 Kč /PC)
- Office 2024 Pro Plus Key – 5 PCs – 2315,26 Kč (pouze 463,00 Kč /PC)
- Office 2021 Pro Plus Key – 1 PC – 635,60 Kč
- Office 2019 Pro Plus Key – 1 PC – 602,49 Kč
- Office 2021 Home and Business for Mac – 2385,61 Kč
- Office 365 Personal Global – 1 Year – 1922,85 Kč
- Office 365 Family Global – 1 Year – 2409,71 Kč
- Office 365 Pro Plus Account – 5 Devices – 1 Year – 876,10 Kč
Doplňte tuto ideální kombinaci o licenční klíč Windows 11 Professional za pouhých 300 Kč. Windows 11 Pro poskytuje vašemu kancelářskému balíku Office bezpečný a moderní základ, který si zaslouží. Nabízí šifrování BitLocker, podporu TPM 2.0, Windows Hello, funkci Snap Layouts pro uspořádání oken, virtuální plochy a pracovní postupy s podporou asistenta Copilot.
Vaše digitální pracovní prostředí tak zůstane bezpečné, plynulé a efektivní – bez opakovaných poplatků. Společně tyto dvě licence promění běžný počítač ve spolehlivé pracoviště pro domácí kancelář nebo studium.
Neriskujte nákup padělků. Pořiďte si Windows za bezkonkurenčně nízkou cenu!
- Win 11 Professional Key – 298,20 Kč
- Win 11 Professional – 2 Keys – 590,32 Kč (pouze 295,28 Kč /klíč)
- Win 11 Professional – 3 Keys – 858,09 Kč (pouze 286,03 Kč /klíč)
- Win 11 Professional – 5 Keys – 1296,26 Kč (pouze 259,25 Kč /klíč)
- Win 11 Home Key – 295,77 Kč
- Win 11 Enterprise 2024 LTSC – 1 PC – 311,59 Kč
- Win 11 Enterprise 2024 IoT LTSC – 1 PC – 313,54 Kč
- Win 10 Professional Key – 200,83 Kč
- Win 10 Home Key – 198,40 Kč
- Win 10 Enterprise 2021 LTSC – 1 PC – 298,20 Kč
- Win Server 2025 Standard – 754,39 Kč
- Win Server 2025 Datacenter – 778,73 Kč
Výhodný balíček, který si nesmíte nechat ujít! (Slevový kód „SGO62“)
- Win 11 Pro + Office 2024 Pro Plus – Bundle – 802,10 Kč
- Win 11 Home + Office 2024 Pro Plus – Bundle – 799,67 Kč
- Win 11 Pro + Office 2021 Pro Plus Bundle – 883,41 Kč
- Win 11 Home + Office 2021 Pro Plus Bundle – 880,97 Kč
- Win 11 Enterprise 2024 LTSC + Office 2024 Pro Plus – Bundle – 792,36 Kč
- Win 10 Enterprise 2021 LTSC + Office 2024 Pro Plus – Bundle – 785,06 Kč
Ještě výhodnější je balíček Windows 11 Pro + Office 2024 Pro Plus za pouhých 800 Kč – tedy levněji, než kdybyste oba produkty kupovali samostatně. Tato dokonalá dvojice spojuje zabezpečení a možnosti multitaskingu systému Windows 11 Pro s výkonnými nástroji pro produktivitu v Office 2024 Pro Plus.
Udělejte si radost během letošního Singles’ Day, pořiďte si obě licence natrvalo a zbavte se pravidelných poplatků za předplatné. Za tuto časově omezenou cenu na vás čeká ideální kombinace pro váš počítač. Nenechte si ji utéct!
Počítačové nástroje za bezkonkurenční ceny. Tak výhodné, že si můžete dopřát kompletní upgrade!
- Ashampoo PDF Pro 5 – 608,33 Kč
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- EaseUS Disk Copy Pro – 1 Month Subscription – 339,10 Kč
Jak využít slevový kód?
Na stránkách Godeal24 stačí přidat vybrané produkty do košíku a při platbě zadat příslušný slevový kód. Tím okamžitě uplatníte nabízené slevy.
Kdo je Godeal24?
Godeal24 je globální distributor počítačového softwaru s velmi atraktivní cenovou politikou. Ať už jste nezávislý tvůrce obsahu, nebo potřebujete software pro úpravu videa a obrázků, nebo prostě chcete jen posílit zabezpečení svého počítače antivirovým softwarem, zveme vás k prohlédnutí všech nabídek od Godeal24, určitě najdete to, co hledáte.
Na Godeal24 je software garantován jako 100% originální. Stránka je 100% bezpečná a klíč obdržíte okamžitě e-mailem po zaplacení. Godeal24 slibuje, že nabízí 24/7 profesionální technickou podporu a doživotní poprodejní servis a že můžete produkt používat bez problémů! Kontakt Godeal24: service@godeal24.com
Ceny byly přepočítány dle aktuálního kurzu EUR/CZK ke dni 4. 11. 2026, cena se může lišit dle aktuálního kurzu.
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