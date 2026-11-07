Trh s tablety zaznamenal 23% propad. Apple zůstává jedničkou, Lenovo jako jediné roste

Apple iPad Air M2; zdroj: Dotekománie
Ať se podíváme vpravo, nebo vlevo, na telefony, počítače, nebo tablety, ve všech oblastech je patrný pokles prodejů. Co je důvodem? Samozřejmě vysoké ceny pamětí a celkově slabší poptávka ze strany spotřebitelů. Nedávno jsme vás informovali o klesajících prodejích telefonů a počítačů, nyní přichází dle očekávání také informace o výrazných propadech na globálním trhu s tablety.
Apple a Samsung ztrácejí, Lenovo překvapivě roste
Podle nejnovější analýzy společnosti Omdia klesly celosvětové dodávky ve třetím čtvrtletí letošního roku meziročně o 23 % na 32 milionů kusů. Jde o nejhorší výsledek za téměř tři roky. Nejvýraznější pokles byl zaznamenán na trzích na Blízkém východě, v Číně a také západní Evropě.
Nejsilnějším výrobcem tabletů zůstává Apple, který obsadil trh s podílem 36 % přestože i u něj dodávky meziročně klesly o 28 %. Oproti loňskému roku navíc Apple ztratil 2,2 procentního bodu tržního podílu. Druhé místo obsadil Samsung, který vyrobil 5,4 milionu tabletů a získal 16,9 % trhu. Jeho dodávky meziročně klesly o 22 %, a to navzdory uvedení prémiové řady Galaxy Tab S12. Jediným výrobcem z první pětice, který i navzdory nepříznivému období dokázal růst, je Lenovo, které zvýšilo dodávky o 12 % na 4,1 milionu kusů a jeho tržní podíl vzrostl z 8,7 % na 12,7 %. Čtvrté Xiaomi dodalo 2,3 milionu tabletů, což znamenalo pokles o 11 %. Páté místo pak obsadil Huawei, který zaznamenal největší pokles a to 43 %, kdy dodal 1,8 milionu zařízení.
Podle analytičky Himani Mukka ze společnosti Omdia se situace v nejbližší době pravděpodobně nezlepší. Po 10% meziročním poklesu ve druhém čtvrtletí přišel další výrazný propad a výrobci postupně odsouvají tablety na vedlejší kolej. Problémem je nejen dostupnost komponent, ale také nedostatek výraznějších inovací. Ani nové modely, jako je iPad mini s OLED displejem nebo Xiaomi Pad 9, zatím nedokázaly zásadním způsobem oživit poptávku. Důvodem je především to, že zákazníci často nevidí důvod přecházet na nejnovější modely, který ve většině případů nepřinášejí zásadní inovace. Omdia proto očekává, že aktuální situace bude pokračovat i v příštím roce. Výraznější oživení trhu s tablety tak podle analytiků nedorazí dříve než v roce 2028.
Zdroj: techdigest.tv
Máte na mobilu permanentně zapnutý tmavý režim (Dark Mode)?
Komentáře