Apple představil iPad Mini (2026): OLED displej, čip A20 Pro a certifikace IP67

Zdroj: Apple2
Apple má zajímavé novinky a hlavně umí upoutat pozornost softwarovými vychytávkami, ale co se týče názvů nových produktů, tak zde má asi nejslabší místo. Důkazem je i dnešní novinka iPad Mini. Abychom tablet odlišili od ostatních z minulosti, tak mu budeme říkat iPad Mini (2026).
Nový iPad Mini
Původně jsme očekávali iPad Mini na nějaké větší představovací akci, ale Apple se rozhodl pro představení skrze tiskovou zprávu bez nějakého většího odhalení. Je to trochu škoda, jelikož by si to zasloužil. Nejde o malý levný iPad. Apple přímo láká na 8,5palcový Super Retina XDR OLED s maximálním jasem 1200 nitů. V rámci volitelné konfigurace lze zakoupit i verzi s nanotexturou u displeje omezující odlesky.
Tloušťka je jen 5,4 mm, ale není to jediná úprava konstrukce. Tentokrát se dočkali certifikace IP67. O výkon se zde stará 2nm čip A20 Pro, který nabízí dvojitý Neural Engine. Zapracovalo se i na zvuku, jelikož woofery jsou propojené přímo přes displej pro silnější basy a výškové reproduktory ukryté mezi sklem a hliníkovým pláštěm.
Přední kamera má 12Mpx a jedná se o typ Center Stage. Zadní 12Mpx širokoúhlý snímač podporuje 4K video až 60 fps a Smart HDR 4. V oblasti konektivity byl použit bezdrátový čip Apple N1 (podpora Wi‑Fi 7, Bluetooth 6 a Thread) a nový 5G modem Apple C2 u verzí Cellular.
Tento model je kompatibilní s Apple Pencil Pro (3 290 Kč) a Apple Pencil s USB-C (1 990 Kč). Ceny začínají od 19 990 Kč za Wi‑Fi verzi a od 24 490 Kč za Wi‑Fi + Cellular (pro školství od 18 590 Kč). Předobjednávky startují od středy 28. října, zahájení prodeje v pátek 6. listopadu 2026.
Zdroj: Tisková zpráva
Co děláte se starým telefonem, když si koupíte nový?
Komentáře
Tomáš Novotný26. 10. 2026, 15:15
No…Mini za 20k…pěkný…
Přemysl Vaculík26. 10. 2026, 15:25
Asi snaha, aby si lidé raději koupili iPhone Duo než kupovat iPhone a iPad mini.