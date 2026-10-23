Globální trh s chytrými telefony ve 3. čtvrtletí zaznamenal meziroční pokles o 20% a dostal se na nejnižší úroveň pro toto období za posledních 14 let

• 23. 10. 2026#Android #iOS
Globální trh s chytrými telefony ve 3. čtvrtletí zaznamenal meziroční pokles o 20% a dostal se na nejnižší úroveň pro toto období za posledních 14 let

Zdroj: GPT-Images

Prodejům chytrých telefonů se v poslední době nedaří úplně dle očekávání. Podle zjištění analytické společnosti Counterpoint Research klesly celosvětové dodávky smartphonů ve třetím čtvrtletí letošního roku meziročně o 20 %, což je nejhorší výsledek pro stejné období od roku 2012. Hlavním důvodem je nedostatek paměťových čipů DRAM a NAND, jejichž ceny výrazně rostou kvůli infrastruktuře pro AI.

Nedostatek pamětí zdražuje mobilní telefony a mění chování zákazníků

Výrobci chytrých telefonů se tak potýkají s rostoucími náklady na komponenty a jsou nuceni rostoucí ceny postupně promítat i do koncových cen. Podle společnosti Counterpoint Research se ceny chytrých telefonů od začátku roku celosvětově zvýšily přibližně o 20 %. To má potom druhý efekt, kdy zákazníci nové telefony tolik nekupují jako dříve, nebo častěji sahají po zařízeních z druhé ruky. Navíc výrobci v reakci omezují výrobu cenově dostupnějších zařízení a soustředí se na dražší zařízení, jejichž marže přinášejí vyšší zisky.

Na první příčce z pohledu globálních prodejů se drží Samsung s podílem 23 %, přestože i zde dodávky meziročně klesly o 3 %. K relativně dobrým prodejním výsledkům přispěla také vyšší poptávka po skládacím telefonu Galaxy Z Fold 8 a také stabilní dostupnost komponent pro řadu Galaxy A.

Trh S Chytrymi Telefony Q3 2026 Counterpoint Research

Zdroj: Counterpoint

Druhé místo pak obsadil Apple s 22% podílem. Jedná se o jeho historicky nejlepší výsledek za třetí čtvrtletí. Ani Apple se však meziročnímu poklesu dodávek nevyhnul.

Trojici pak uzavírá Xiaomi s podílem 12 % a následují značky OPPO s 9 % a Vivo s 8 %. Všichni tři čínští výrobci zaznamenali pokles dodávek, přičemž OPPO a Vivo meziročně ztratily více než 20 %. Podle analytiků se očekává, že situace zůstane nadále napjatá minimálně do konce roku a vyhlídky nebudou lepší pravděpodobně ani pro další rok. Tento trend bude pravděpodobně pokračovat do doby, než se situace uklidní a ceny komponent začnou zase postupně klesat. Výrobci budou pravděpodobně i nadále pokračovat v omezování produkce, úpravách nabídky a zaměření se na prémiové modely.

Zdroj: androidheadlines.com

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Profilovka

Senior Editor jehož vášní jsou AI, mobilní technologie a vše kolem IT. Ve volném čase rád sportuje, čte, nebo se toulá přírodou. Ač uživatel Apple platformy, dobře si rozumí i s Androidem.

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