Prodeje počítačů se propadly o 21 %. Applu se díky cenově dostupnému MacBooku Neo daří lépe než konkurenci

• 26. 10. 2026#iOS #Příslušenství
Prodeje počítačů se propadly o 21 %. Applu se díky cenově dostupnému MacBooku Neo daří lépe než konkurenci

Macbook Neo; zdroj: Dotekománie

To, že MacBook Neo byl skvělý tah, dokazuje nejen velký zájem a kladné ohlasy mezi zákazníky, ale Applu se tahle strategie vyplácí i nyní v době, kdy trh s počítači zaznamenává propad. Podle analýzy společnosti Counterpoint Research klesly celosvětové dodávky počítačů za třetí kvartál letošního roku meziročně o 21 %, prodalo se 57 milionů kusů. Hlavním důvodem jsou rostoucí ceny pamětí a dalších komponent. Apple si však díky MacBooku Neo vede lépe než ostatní konkurenti, a dokonce svůj tržní podíl ještě navýšil.

Trh s počítači jde dolů, Apple ale díky MacBooku Neo posiluje

Apple za třetí čtvrtletí prodal celkem 5,6 milionu počítačů Mac, což sice představuje meziroční pokles o 11 %, ale přesto si polepšil v celkovém podílu na trhu, který vzrostl z loňských 8,7 % na 9,8 %. A co za tímto růstem stálo? Podle analytiků k tomu významně přispěl MacBook Neo, pro který Apple nastavil příznivou cenovou politiku.

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Macbook Neo; zdroj: Dotekománie

Z výsledku společnosti Counterpoint vyplývá, že největším dodavatelem počítačů zůstává Lenovo s podílem 26,3 %, následované HP s 18,1 % a Dellem s 13,3 %. Apple obsadil čtvrtou příčku a pátý skončil ASUS s podílem 9,2 %. Všichni velcí výrobci ale zaznamenali pokles dodávek. Lenovo meziročně ztratilo 23 %, HP dokonce 31 % a Dell 25 %. Nejlépe z první pětice si vedl ASUS, jehož dodávky klesly o pouhých 7 %.

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Zdroj: Counterpoint

Za výrazným zpomalením trhu stojí stále jeden a ten samý trend. Drahé paměti a další komponenty jako důsledek překotného „zbrojení“ v oblasti AI. Výrobci tak musí vyšší náklady promítat do cen počítačů, což v důsledku zákazníky odrazuje od nákupu nových zařízení a své současné počítače si drží déle. Optimistický prozatím není ani výhled. Counterpoint očekává pokles i ve čtvrtém čtvrtletí o zhruba 27 %. Příští rok by se trh mohl teoreticky stabilizovat, ale objemy prodejů podle analytiků zůstanou na stejné úrovni jako letošní rok.

Zdroj: macrumors.com

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Profilovka

Senior Editor jehož vášní jsou AI, mobilní technologie a vše kolem IT. Ve volném čase rád sportuje, čte, nebo se toulá přírodou. Ač uživatel Apple platformy, dobře si rozumí i s Androidem.

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