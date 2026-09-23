Xiaomi oznamuje očekávanou dvojici tabletů Pad 9 a Pad 9 Pro

Xiaomi Pad 9 Pro | Zdroj: Fonearena
Nová generace tabletů z dílny společnosti Xiaomi právě teď vstupuje na trh a hned v úvodu si čínský gigant připravil rovnou dva zástupce. Vedle základního modelu Pad 9 se objevuje vylepšená varianta s názvem Pad 9 Pro. Firma dodržela roční rozestup mezi generacemi, přičemž případné zájemce nečeká žádná výraznější aktualizace.
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Klasická generační obměna
Xiaomi Pad 9 disponuje 11,2palcovým LCD displejem, který nabízí 3,2K rozlišení a 144Hz obnovovací frekvenci. Vnitřní šasi vyplňuje osmijádrový procesor Snapdragon 8s Gen 4 od Qualcommu. Vedle 8/12GB operační paměti RAM najdete 128/256GB interní úložiště. Bateriový článek o velikosti 9 720 mAh podporuje technologii rychlého 45W nabíjení. Na videohovory je určena přední 8MPx kamerka.
Zvuková stránka zahrnuje kromě 4 mikrofonů také 4 reproduktory s technologií Dolby Atmos a Hi-Res Audio. Dále zadní část patří obyčejnému 13MPx objektivu fotoaparátu. Mezi ostatními prvky výbavy ještě vyniká síťový standard Wi-Fi 7, funkce Bluetooth 6.0, skener otisků prstů a infraport. K dispozici budou čtyři barevné možnosti (černá, oranžová, stříbrná, zelená).
Lepší výchozí pozice se pochopitelně dočkala verze Pro, kde došlo ke zvětšení displeje na 12,5 palce při stejném nastavení. Pod ním běží výkonnější čipset Snapdragon 8 Gen 5 a doprovází jej daleko více paměťových konfigurací. K 8/12/16GB operační paměti RAM můžete vybírat 128/256GB interní úložiště. Další zlepšení je k vidění u zadního fotoaparátu (50 MPx) a přední kamerky (32 MPx).
Navíc bateriový článek s kapacitou 11 000 mAh dostal technologii 67W nabíjení. V tomto případě lze vybírat ze tří provedení barev (černé, stříbrné, zelené). Úplným závěrem oba tablety dorazí ve speciální edici Soft Light, která u matného displeje přinese i antireflexní úpravu. Celosvětové představení pravděpodobně proběhne až v nejbližších týdnech, ale alespoň zatím níže známe prodejní ceny určené pro čínský trh.
Prodejní ceny po přepočtu:
- Xiaomi Pad 9 / 8+128 GB = cca 9 592 Kč
- Xiaomi Pad 9 / 8+256 GB = cca 10 551 Kč
- Xiaomi Pad 9 Soft Light / 8+256 GB = cca 11 191 Kč
- Xiaomi Pad 9 / 12+256 GB = cca 12 151 Kč
- Xiaomi Pad 9 Pro / 8+128 GB = cca 12 151 Kč
- Xiaomi Pad 9 Pro / 8+256 GB = cca 13 110 Kč
- Xiaomi Pad 9 Pro / 12+256 GB = cca 14 709 Kč
- Xiaomi Pad 9 Pro Soft Light / 12+256 GB = cca 15 349 Kč
- Xiaomi Pad 9 Pro / 16+256 GB = cca 15 988 Kč
Zdroje: mi.com, mi.com, fonearena.com
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