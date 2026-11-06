Monitoring zdraví na prstu: Samsung získal certifikaci pro detekci spánkové apnoe

Zdroj: Samsung
Dnes můžeme používat nejrůznější nositelnou elektroniku, která se snaží měřit více než jen počet ušlých kroků za den. Sice ani jedno zařízení není zpravidla natolik přesné, aby se dalo považovat za diagnostické zařízení, ale na druhou stranu mohou upozornit uživatele na možný problém se zdravím. Tentokrát zde máme novinku týkající se spánkové apnoe.
Poprvé na prstenu
Spánková apnoe je porucha dýchání během spánku. Jednak narušuje samotnou kvalitu, ale při neřešení může mít vážné následky, jako jsou vyšší riziko vysokého krevního tlaku, mozkové mrtvice, srdečního infarktu a dalších závažných zdravotních komplikací (Zdroj: COPN). Proto včasná detekce může napomoci s řešením tohoto problému.
Samsung se zaměřil na detekci a vylepšil Samsung Health Monitor a hlavně tedy algoritmy, které pracují s větším množstvím dat. V červenci aplikace získala souhlas amerického Úřadu pro kontrolu potravin a léčiv (FDA), v aktualizované verzi její užívání povolilo i korejské ministerstvo pro bezpečnost potravin a léčiv (MFDS). Nejde ale jen o aplikaci. Součástí je certifikace i pro používání chytrého prstenu Galaxy Ring pro detekci spánkové apnoe.
„Samsung už dlouho pracuje na tom, aby se péče o zdravý spánek stala běžnou součástí každodenního života,“ říká Jongmin Choi, ředitel Health R&D Group v divizi Mobile eXperience (MX) v Samsung Electronics. „Jasným důkazem je i certifikát od korejského ministerstva, díky němuž se k detekci možné apnoe dá poprvé v historii použít i chytrý prsten. Dáváme lidem do rukou nástroje, aby nástup této závažné poruchy mohli odhalit sami, a aktivně se tak postarat o své zdraví.“
Vzhledem k tomu, že ne všichni jsou ochotni snášet hodinky na ruce i během noci, prsten může být zajímavou náhradou. Samsung uvádí, že funkci detekce spánkové apnoe si musí aktivovat uživatel, je vyžadován minimální věk 18 let a vyžaduje monitoring po dobu dvou nocí v řadě během desetidenního období. Funkce bude také k dispozici na hodinkách Galaxy Watch 9 s operačním systémem Wear OS 7.0 nebo novějším. Podpora v hodinkách Galaxy Watch 7/8 bude součástí budoucích softwarových aktualizací.
Zdroj: Tisková zpráva
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