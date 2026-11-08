Tipy na aplikace: Neodbytný PING, Elektrodeník pro majitele elektromobilů a komplexní TaskAlarm

Ve zkratce:
- Aplikace PING nabízí unikátní správu úkolů, kde neodbytné notifikace zajistí, že na žádný úkol nezapomenete.
- Elektrodeník pro majitele elektromobilů nově podporuje Android a nabízí plánování tras či automatickou knihu jízd.
- TaskAlarm kombinuje úkolovník, budík, poznámkový blok a sledování návyků do jedné komplexní aplikace.
Trochu se nám roztrhl pytel s tipy na aplikace v redakční poště. I díky tomu máme pro vás další díl naší mini série. I tentokrát dáváme přednost českým a slovenským vývojářům.
PING: Úkoly, které splníte
Sice existuje pro mobil mnoho to-do aplikací, ale je zde novinka, za kterou stojí Michal Krajči. PING není komplikovanou aplikací a ani nenabízí nějaké super pokročilé funkce. Vývojář ji vytvořil kvůli jednoduchému problému. Pokud u jiných smažete notifikaci, tak jednoduše ztratíte přehled. U této to nejde, respektive po odebrání notifikace bez splnění úkolu se hned upozornění vrátí. Kromě toho je připravena na spolupráci s chytrými asistenty, má widget a také jednoduché ovládání s možností opakování úkolů.
Elektrodenik
Vývojář Jan Pončík nám zaslal tip na aplikaci Elektrodenik, která cílí na majitele elektrických aut. Již dříve byla pro iOS, ale nově je také pro Android. Nabízí mapu nabíječek a disponuje funkcí plánování trasy. Kromě toho nabízí automatickou knihu jízd a podporuje i AI asistenty. Možnost propojení s autem je prémiová funkce za 99 Kč měsíčně.
TaskAlarm
Další tip nám zaslal vývojář Tomáš Jurča. Jeho aplikace TaskAlarm spojuje úkolovník s budík, poznámky a sledování návyků v jedno řešení. Snaží se tedy nabídnout alternativu k několika aplikacím nebo službám.
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