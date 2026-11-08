Tipy na aplikace: Neodbytný PING, Elektrodeník pro majitele elektromobilů a komplexní TaskAlarm

• 8. 11. 2026#Android
Tipy na aplikace: Neodbytný PING, Elektrodeník pro majitele elektromobilů a komplexní TaskAlarm

Ve zkratce:

  • Aplikace PING nabízí unikátní správu úkolů, kde neodbytné notifikace zajistí, že na žádný úkol nezapomenete.
  • Elektrodeník pro majitele elektromobilů nově podporuje Android a nabízí plánování tras či automatickou knihu jízd.
  • TaskAlarm kombinuje úkolovník, budík, poznámkový blok a sledování návyků do jedné komplexní aplikace.

Trochu se nám roztrhl pytel s tipy na aplikace v redakční poště. I díky tomu máme pro vás další díl naší mini série. I tentokrát dáváme přednost českým a slovenským vývojářům.

PING: Úkoly, které splníte

Sice existuje pro mobil mnoho to-do aplikací, ale je zde novinka, za kterou stojí Michal Krajči. PING není komplikovanou aplikací a ani nenabízí nějaké super pokročilé funkce. Vývojář ji vytvořil kvůli jednoduchému problému. Pokud u jiných smažete notifikaci, tak jednoduše ztratíte přehled. U této to nejde, respektive po odebrání notifikace bez splnění úkolu se hned upozornění vrátí. Kromě toho je připravena na spolupráci s chytrými asistenty, má widget a také jednoduché ovládání s možností opakování úkolů.

PING: Tasks You'll Get Done
PING: Tasks You'll Get Done
StáhnoutQR-Code
PING: Tasks You'll Get Done
Developer: MISOTECH s. r. o.
Price: Free

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Elektrodenik

Vývojář Jan Pončík nám zaslal tip na aplikaci Elektrodenik, která cílí na majitele elektrických aut. Již dříve byla pro iOS, ale nově je také pro Android. Nabízí mapu nabíječek a disponuje funkcí plánování trasy. Kromě toho nabízí automatickou knihu jízd a podporuje i AI asistenty. Možnost propojení s autem je prémiová funkce za 99 Kč měsíčně.

Elektrodenik
Elektrodenik
StáhnoutQR-Code
Elektrodenik
Developer: Jan Pončík
Price: Free+
Elektrodeník
Elektrodeník
StáhnoutQR-Code
Elektrodeník
Developer: Jan Poncik
Price: Free+

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TaskAlarm

Další tip nám zaslal vývojář Tomáš Jurča. Jeho aplikace TaskAlarm spojuje úkolovník s budík, poznámky a sledování návyků v jedno řešení. Snaží se tedy nabídnout alternativu k několika aplikacím nebo službám.

TaskAlarm
TaskAlarm
StáhnoutQR-Code
TaskAlarm
Developer: Jugin82
Price: Free
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15 Analyzy 313 Analyzy 102 Seznam Ukolu

 

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Šéfredaktor, tvůrce dotekomanie.cz, androiďák, podcaster v PZL. Také milovník adrenalinových sportů, na které nemá čas.

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