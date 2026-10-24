Mapy toalet, bezpečný pohyb v noci a evidence majetku: Čerstvé aplikace pro Android a iOS

• 24. 10. 2026#Android #iOS
Mapy toalet, bezpečný pohyb v noci a evidence majetku: Čerstvé aplikace pro Android a iOS

Zdroj: Dotekomanie.cz

Ve zkratce:

  • Aplikace ITEMS 2 slouží k lokální evidenci majetku s možností zálohování a bezplatným limitem 50 položek.
  • LooGo pomáhá vyhledávat veřejné toalety na celém světě pomocí komunitních dat a pokročilých filtrů přístupnosti.
  • Novinka Blikačka zvyšuje viditelnost chodců na silnicích pomocí různých světelných efektů displeje a LED svítilny.

Do redakční schránky nám chodí mnoho tipů na aplikace a některé jsou zcela nové. Právě ty jsme vybrali do tohoto článku. Třeba vás zaujmou a vyzkošíte si je.

Čerstvé aplikace pro Android a iOS: od sledování zdraví po analýzu jídel pomocí AI

ITEMS 2 – evidence majetku

Aplikace „ITEMS 2 – evidence majetku“ se chlubí nezávislostí na externí službě a v podstatě nabízí evidování majetku lokálně na mobilu, ale nabízí se sdílení přes iCloud Drive, OneDrive nebo Google Disk. U každé věci fotky, kategorie, štítky, místo uložení a sériové číslo, datum a cena pořízení a spoustu dalšího. Můžete si nastavit i upozornění na konec záruky. Aplikace je zdarma do 50 předmětů, ale pokud chcete více, je vyžadován jednorázový poplatek 249 Kč.

ITEMS 2 – Inventory Tracker
ITEMS 2 – Inventory Tracker
StáhnoutQR-Code
ITEMS 2 – Inventory Tracker
Developer: MonuMake s.r.o.
Price: Free+
ITEMS 2 – Inventory Tracker
ITEMS 2 – Inventory Tracker
StáhnoutQR-Code
ITEMS 2 – Inventory Tracker
Developer: MONUMAKE s.r.o.
Price: Free+

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LooGo – Toilet finder

Další novinkou pro Android je „LooGo – Toilet finder“, která vznikla hlavně pro lidi s IBS (syndromem dráždivého tračníku), ale je samozřejmě využitelná pro kohokoliv. Obsahuje mapu záchodů z celého světa, tedy v návaznosti na dostupnosti dat. Je postavená na OpenStreetMap. Stojí za ní indie vývojář Jakub Pavlů a zaměřil se i na to, aby to nebyl jen seznam WC. U každé toalety jdou nastavit filtry (bezbariérový přístup, otevírací doby, WC zdarma, přebalovací pult atd.) a uživatelé k místům přidávají recenze, přístupové kódy nebo instrukce, kde si říct o klíč.

LooGo - Toilet Finder
LooGo - Toilet Finder
StáhnoutQR-Code
LooGo - Toilet Finder
Developer: pavluu
Price: Free
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Zdroj: Jakub Pavlů

Blikačka – buď vidět ve tmě

Některé aplikace nemusí být komplikované, stačí dobrý nápad. Blikačka se vám může hodit, pokud jde po neosvětlené vozovce a chcete být viděni. Novinka má zviditelnit chodce, což dělá pomocí displeje a také LED svítilny. Nabízí se 8 rytmů, 12 režimů displej a je dostupná ve 21 jazycích. Vývojářem je Jan Zhor, spoluzakladatel BIG Launcheru.

Blinker – Be Seen at Night
Blinker – Be Seen at Night
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Blinker – Be Seen at Night
Developer: BIG Launcher
Price: Free

Colors Tilt Home

Zdroj: BIG Launcher

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Profilovka

Šéfredaktor, tvůrce dotekomanie.cz, androiďák, podcaster v PZL. Také milovník adrenalinových sportů, na které nemá čas.

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