Mapy toalet, bezpečný pohyb v noci a evidence majetku: Čerstvé aplikace pro Android a iOS

Zdroj: Dotekomanie.cz
Ve zkratce:
- Aplikace ITEMS 2 slouží k lokální evidenci majetku s možností zálohování a bezplatným limitem 50 položek.
- LooGo pomáhá vyhledávat veřejné toalety na celém světě pomocí komunitních dat a pokročilých filtrů přístupnosti.
- Novinka Blikačka zvyšuje viditelnost chodců na silnicích pomocí různých světelných efektů displeje a LED svítilny.
Do redakční schránky nám chodí mnoho tipů na aplikace a některé jsou zcela nové. Právě ty jsme vybrali do tohoto článku. Třeba vás zaujmou a vyzkošíte si je.
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ITEMS 2 – evidence majetku
Aplikace „ITEMS 2 – evidence majetku“ se chlubí nezávislostí na externí službě a v podstatě nabízí evidování majetku lokálně na mobilu, ale nabízí se sdílení přes iCloud Drive, OneDrive nebo Google Disk. U každé věci fotky, kategorie, štítky, místo uložení a sériové číslo, datum a cena pořízení a spoustu dalšího. Můžete si nastavit i upozornění na konec záruky. Aplikace je zdarma do 50 předmětů, ale pokud chcete více, je vyžadován jednorázový poplatek 249 Kč.
LooGo – Toilet finder
Další novinkou pro Android je „LooGo – Toilet finder“, která vznikla hlavně pro lidi s IBS (syndromem dráždivého tračníku), ale je samozřejmě využitelná pro kohokoliv. Obsahuje mapu záchodů z celého světa, tedy v návaznosti na dostupnosti dat. Je postavená na OpenStreetMap. Stojí za ní indie vývojář Jakub Pavlů a zaměřil se i na to, aby to nebyl jen seznam WC. U každé toalety jdou nastavit filtry (bezbariérový přístup, otevírací doby, WC zdarma, přebalovací pult atd.) a uživatelé k místům přidávají recenze, přístupové kódy nebo instrukce, kde si říct o klíč.
Blikačka – buď vidět ve tmě
Některé aplikace nemusí být komplikované, stačí dobrý nápad. Blikačka se vám může hodit, pokud jde po neosvětlené vozovce a chcete být viděni. Novinka má zviditelnit chodce, což dělá pomocí displeje a také LED svítilny. Nabízí se 8 rytmů, 12 režimů displej a je dostupná ve 21 jazycích. Vývojářem je Jan Zhor, spoluzakladatel BIG Launcheru.
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