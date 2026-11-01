Slovenská zombie jízda, ohebný iPhone v akci a poslech na zápěstí: Tipy na nové aplikace

• 1. 11. 2026#Aplikace #Hry
Slovenská zombie jízda, ohebný iPhone v akci a poslech na zápěstí: Tipy na nové aplikace

Zdroj: Dotekomanie.cz

Ve zkratce:

  • Hra Foldsplat využívá unikátní konstrukci ohebného iPhonu k netradičnímu zabíjení virtuálního hmyzu.
  • Aplikace TaleReady umožňuje pohodlný poslech MP3 i audioknih přímo z hodinek Apple Watch.
  • Slovenská hra Last Road nabízí zombie apokalypsu zasazenou do reálné trasy mezi Bratislavou a Prahou.

V redakční poště se nám objevilo několik tipů od nejen českých vývojářů na nové aplikace a hry. Některé jsou hodně specifické, ale třeba takto objevíte něco zajímavého.

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Foldsplat

V poslední době jde vidět mnoho aplikací speciálně designovaných pro novinku iPhone Duo. Mezi ně zapadá i Foldsplat, nová česká hra, kde je smyslem zabít hmyz zaklapnutím tohoto drahého ohebného iPhonu. Autorem je Jan Poncik, který ji nabízí bez reklam a zdarma, ale obsahuje nákupy pro vylepšení.

Foldsplat
Foldsplat
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Foldsplat
Developer: Jan Poncik
Price: Free+

Duo Closed

TaleReady

Další českou novinkou je TaleReady, což je aplikace pro Apple Watch, díky které můžete mít na zápěstí dostupné MP3 soubory. Nejen tedy hudbu, ale klidně i mluvené slovo. Mimo jiné podporuje i M4B bez DRM. Aplikace je v angličtině i v češtině. Autorem je Marek Pešan, který aplikaci nabízí zdarma, tedy základní verze. Verze PRo má navíc rozšíření možnosti a například i automatické doplňování.

TaleReady: Audiobooks on Watch
TaleReady: Audiobooks on Watch
StáhnoutQR-Code
TaleReady: Audiobooks on Watch
Developer: Marek Pesan
Price: Free+

Taleready Watch Library

Last Road: Zombie Apocalypse

Do novinek se dostala také slovenská hra Last Road: Zombie Apocalypse. Samozřejmě jde odstraňování zombie, ale to asi upoutá pozornost, je první mise. Vede z Bratislavy po D2 a D1 přes Brno, Vysočinu, Jihlavu a Humpolec až do Prahy. Za hrou stojí Pledge media ze Slovenska a hra je zdarma a bez reklam. Obsahuje in-app nákupy.

Last Road: Zombie Apocalypse
Last Road: Zombie Apocalypse
StáhnoutQR-Code
Last Road: Zombie Apocalypse
Developer: Pledge media s. r. o.
Price: Free

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Šéfredaktor, tvůrce dotekomanie.cz, androiďák, podcaster v PZL. Také milovník adrenalinových sportů, na které nemá čas.

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