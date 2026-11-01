Slovenská zombie jízda, ohebný iPhone v akci a poslech na zápěstí: Tipy na nové aplikace

Zdroj: Dotekomanie.cz
Ve zkratce:
- Hra Foldsplat využívá unikátní konstrukci ohebného iPhonu k netradičnímu zabíjení virtuálního hmyzu.
- Aplikace TaleReady umožňuje pohodlný poslech MP3 i audioknih přímo z hodinek Apple Watch.
- Slovenská hra Last Road nabízí zombie apokalypsu zasazenou do reálné trasy mezi Bratislavou a Prahou.
V redakční poště se nám objevilo několik tipů od nejen českých vývojářů na nové aplikace a hry. Některé jsou hodně specifické, ale třeba takto objevíte něco zajímavého.
Mapy toalet, bezpečný pohyb v noci a evidence majetku: Čerstvé aplikace pro Android a iOS
Foldsplat
V poslední době jde vidět mnoho aplikací speciálně designovaných pro novinku iPhone Duo. Mezi ně zapadá i Foldsplat, nová česká hra, kde je smyslem zabít hmyz zaklapnutím tohoto drahého ohebného iPhonu. Autorem je Jan Poncik, který ji nabízí bez reklam a zdarma, ale obsahuje nákupy pro vylepšení.
TaleReady
Další českou novinkou je TaleReady, což je aplikace pro Apple Watch, díky které můžete mít na zápěstí dostupné MP3 soubory. Nejen tedy hudbu, ale klidně i mluvené slovo. Mimo jiné podporuje i M4B bez DRM. Aplikace je v angličtině i v češtině. Autorem je Marek Pešan, který aplikaci nabízí zdarma, tedy základní verze. Verze PRo má navíc rozšíření možnosti a například i automatické doplňování.
Last Road: Zombie Apocalypse
Do novinek se dostala také slovenská hra Last Road: Zombie Apocalypse. Samozřejmě jde odstraňování zombie, ale to asi upoutá pozornost, je první mise. Vede z Bratislavy po D2 a D1 přes Brno, Vysočinu, Jihlavu a Humpolec až do Prahy. Za hrou stojí Pledge media ze Slovenska a hra je zdarma a bez reklam. Obsahuje in-app nákupy.
Máte na mobilu permanentně zapnutý tmavý režim (Dark Mode)?
Komentáře